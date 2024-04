RØDE XCM-5, il microfono Pro crolla di prezzo! Streamer accorrete MENO 40 PER CENTO!

Conosciamo tutti RØDE, l’azienda australiana specializzata in prodotti audio professionali, prima scelta per migliaia di operatori audio in tutto il mondo. L’oggetto di questa ottima, anzi, strepitosa offerta Amazon è RØDE XCM-50, microfono a condensatore USB professionale che si distingue per la sua qualità audio superiore (e non potrebbe essere altrimenti!) e la sua versatilità, rendendolo una scelta eccellente per streamer e gamer. Un dispositivo decisamente Premium, ottimo per chi ha fatto dello streaming la propria passione o professione, o anche per tutti coloro i quali, pur essendo alle prime armi, non vogliono mettere in secondo piano la qualità audio. Lo sconto Amazon è graditissimo: MENO 40%, col prezzo di listino che crolla da 119 euro a 71 euro! Super risparmio, rimangono in tasca 48 euro!

Audio da veri professionisti

Note positive a tutto tondo per RØDE XCM-50. Il design compatto, con un telaio in metallo e plastica, coniuga robustezza e un’estetica accattivante, perfetta per qualsiasi setup professionale. Sembra di essere in uno studio di registrazione, e invece è una cameretta Inoltre, il supporto integrato a 360 gradi e il treppiede inclusi migliorano ulteriormente la facilità d’uso e la possibilità di posizionarlo dovunque.

Con una risposta in frequenza completa da 20 a 20.000 Hz e la registrazione audio di 24-bit/48 kHz, RØDE XCM-50 cattura i dettagli più fini della voce, garantendo una riproduzione naturale e piena.

Lo schema polare cardioide stretto di RØDE XCM-50 riduce al minimo il rumore di fondo, mantenendo l’attenzione su chi parla, mentre lo schermo anti-pop interno e il supporto antiurto assicurano la cattura di un audio pulito senza troppo rumore di fondo.

Un altro punto di forza di RØDE XCM-50 è il suo processore di segnale digitale che permette un’elaborazione audio decisamente approfondita e superiore alla concorrenza, controllabile tramite il software proprietario Rode X Unify. Un plus questo assolutamente da non sottovalutare.

RØDE XCM-50 rappresenta un’ottima scelta, anzi LA SCELTA, per chi cerca un microfono USB professionale che offre qualità del suono eccezionale, design compatto e robusto, e un software completo, pieno di funzioni avanzate per tarare al meglio la voce.

