Rosa è bello! MENO 18% controller Xbox wireless ufficiale!

La scelta di colore per il pad Xbox ufficiale è davvero vasta, chiari, scuri o dedicati ai videogiochi. Rosa è un colore che può far storcere il naso, e invece è uno dei colori più belli, originale ed è brillantissimo! Altro che il solito nero, o peggio ancora, bianco! Oggi Amazon lo propone con un bello sconto, un ricco MENO 18% che ci permette di risparmiare 13 euro su un prezzo di listino totale di 65! Bello sconto e bella offerta, solo su Amazon!

Profondo rosa!

Il pad per Xbox (Series X|S, Xbox One e dispositivi Windows) lo conosciamo bene, e sappiamo che da molti è riconosciuto come il miglior pad “standard” in circolazione, grazie ad un form factor che nel corso delle generazioni è rimasto sempre uguale a sé stesso nonostante piccoli cambiamenti e ammodernamenti tecnologici necessari. Gli stick asimmetrici sono una firma del pad Xbox e se siete fanatici di FPS sapete quanto questa configurazione sia ottimale per giocare al meglio.

Il pad è wireless: grazie alla tecnologia Bluetooth possiamo giocare senza fili su console, PC Windows, telefoni e tablet Android e dispositivi iOS supportati.

Il pad può essere personalizzato secondo le esigenze dei giocatori con la mappatura dei pulsanti personalizzata grazie all’app Accessori Xbox. Inoltre, è possibile collegare le cuffie compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm.

Le superfici del pad Xbox sono sagomate e con proporzioni adeguate a garantire maggiore comfort durante il gioco. La batteria può durare fino a 40 ore.

La compatibilità con l’ecosistema Windows è estremamente rapida e immediata: tablet, PC o Xbox di vecchia generazione, il pad è il dispositivo perfetto per giocare al meglio.

Sulla parte frontale del pad troviamo il tasto Acquisisci, per poi condividere facilmente contenuti come screenshot, registrazioni e molto altro con il pulsante Condividi.

Il pad Xbox rosa, anzi Deep Pink, è davvero bello, il colore così brillante e particolare non va sottovalutato!

Compratelo ora, MENO 18%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.