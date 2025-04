Router 4G LTE con SIM: TP-Link Archer MR202 in offerta

Il router WiFi dual-band TP-Link Archer MR202 è ora disponibile a un prezzo ridotto su Amazon, grazie a uno sconto del 28%. Il dispositivo, acquistabile a soli 46,99€, rappresenta una soluzione versatile per chi cerca una connessione internet affidabile senza dover installare una linea fissa.

TP-Link Archer MR202: imperdibile a questo prezzo

Progettato per garantire prestazioni ottimali, l’Archer MR202 offre velocità di download fino a 150 Mbps in 4G LTE e una trasmissione dati combinata di 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz e 433 Mbps sulla banda 5 GHz. Queste caratteristiche lo rendono ideale per navigazione, streaming e gaming online, assicurando una connessione stabile e performante in ogni situazione.

Uno dei punti di forza principali del dispositivo è la sua semplicità d’uso: basta inserire una SIM nell’apposito slot e accendere il router per iniziare a navigare. Non sono richieste configurazioni complesse, un vantaggio significativo per chi non ha competenze tecniche specifiche. Inoltre, le antenne LTE rimovibili migliorano la ricezione del segnale, garantendo una copertura ottimale anche in ambienti con connessione debole.

Dal punto di vista della flessibilità, l’Archer MR202 integra una porta LAN/WAN che permette di scegliere tra connessione via cavo o wireless, adattandosi così a diverse esigenze d’uso. Il supporto allo standard wireless 802.11ac assicura la compatibilità con i dispositivi più moderni, mentre la tecnologia OneMesh consente di espandere la copertura creando una rete unificata per spazi più ampi. La possibilità di gestire la qualità del servizio (QoS) rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo di ottimizzare la larghezza di banda per attività specifiche come lo streaming video o il gaming online.

L’offerta attuale su Amazon rappresenta un’occasione interessante per famiglie e piccoli uffici che desiderano una soluzione di connettività affidabile e accessibile. Per chi cerca un dispositivo che combini facilità d’uso, prestazioni elevate e flessibilità, l’Archer MR202 è senza dubbio una scelta valida. Acquistalo adesso a soli 46,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.