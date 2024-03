Router 5G casalingo: la velocità in sconto è servita!

Chi spesso ha necessità di una connessione cellulare veloce, ma da condividere con più device in casa o in ufficio, non può fare a meno di considerare l’acquisto di un router 5G. Si tratta di prodotti di grande qualità che, inevitabilmente, finiscono per migliorare la vita di chi deve utilizzarli per connettersi alla rete. Oggi vi parliamo di uno di questi modelli che, finalmente, ha abbattuto il muro dei 300€! Ecco a voi il TP-Link Deco X50-5G che oggi è in super sconto Amazon: costa solo 299,99€ grazie al ribasso del 19%. Un’offerta da cogliere al volo!

Tanta velocità per la tua connessione: ecco il router 5G casalingo

La connettività è un tema centrale sia di case che di uffici. Purtroppo però ci sono zone d’Italia non coperte dalla rete cablata in fibra o in rame. Per ovviare a questo problema e per rispondere alle esigenze delle seconde case, possono aiutare moltissimo i router 5G fissi. Si tratta di prodotti che, a tutti gli effetti, ricordano i router tradizionali, ma offrono anche connettività cellulare.

Grazie all’avanzata del 5G, si è reso possibile realizzare router con una parte cellulare che sfruttano le nuove velocità e possibilità di rete. Ecco quindi il modello di cui vi parliamo oggi: il TP-Link Deco X50-5G.

Si tratta di un router fisso che sfrutta la connettività cellulare più avanzata disponibile sul mercato e che unisce a questa un’ottima gestione della connettività in Lan e in Wi-Fi. Il dispositivo è infatti pienamente compatibile con il Wi-Fi 6 e si collega facilmente alla rete grazie all’app dedicata per smartphone che permette di impostarlo in pochi click. Il risultato? Una rete stabile, veloce e moderna in qualsiasi posto vogliate.

Il dispositivo può essere ovviamente sfruttato anche con le classiche connessioni cablate e può utilizzare il 5G solo in caso di perdita della connessione via cavo. In questo caso, ovviamente il router è in grado di effettuare lo switch tra le due reti permettendovi di essere sempre online. Una bella comodità per chi deve necessariamente sfruttare internet per il proprio lavoro.

Il router 5G casalingo TP-Link Deco X50-5G oggi è in super sconto Amazon! Costa solo 299,99€ grazie al ribasso del 13%. Approfittare subito dell’offerta è d’obbligo!

