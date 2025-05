Router 5G e Wi-Fi 6: TP-Link Deco X3000 in offerta

Il TP-Link Deco X3000-5G è una soluzione completa che unisce tecnologia avanzata e semplicità d’uso, pensata per chi desidera ottimizzare la propria rete domestica senza compromessi. Disponibile su Amazon a 249,99 euro, beneficia di uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino di 319,99 euro, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un router dalle alte prestazioni.

Router 5G e Wi-Fi di TP-Link: imperdibile a questo prezzo

La tecnologia 5G Sub-6 GHz è uno dei punti di forza di questo dispositivo, offrendo velocità di download fino a 3,4 Gbps e una latenza minima di appena 1 millisecondo. Questo lo rende particolarmente adatto per attività come il gaming online o lo streaming video ad alta definizione, dove ogni dettaglio della connessione può fare la differenza. Accanto a questa tecnologia, il router integra l’architettura Wi-Fi 6 AX3000, che distribuisce la banda in modo intelligente, garantendo fino a 2402 Mbps sulla frequenza 5 GHz e 574 Mbps su quella da 2,4 GHz. Una combinazione ideale per ambienti domestici con numerosi dispositivi connessi.

La versatilità del Deco X3000-5G si riflette anche nelle opzioni di connettività cablata: è dotato di una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps e di due porte Gigabit Ethernet, offrendo così flessibilità sia per connessioni fisse che per esigenze più specifiche. La configurazione è resa estremamente semplice grazie alla funzione SIM Card Plug & Play, che consente di attivare rapidamente una rete mesh sfruttando connessioni 4G, 5G o linee fisse tradizionali. L’app TP-Link Deco guida l’utente in ogni passaggio, rendendo il processo intuitivo anche per chi non ha esperienza tecnica.

Un altro aspetto rilevante è la tecnologia Mesh integrata, che elimina le zone morte della rete e garantisce una copertura uniforme anche in case di grandi dimensioni. Questo è ulteriormente supportato dal sistema di sicurezza TP-Link HomeShield, che include funzioni avanzate come il Parental Control e il monitoraggio dei dispositivi IoT, per una protezione completa della rete domestica. compatibile con gli standard wireless più diffusi, come 802.11n, 802.11ax e 802.11ac, garantendo un’ampia interoperabilità con i dispositivi di ultima generazione.

Per chi cerca una soluzione in grado di combinare prestazioni elevate e semplicità d’uso, il TP-Link Deco X3000-5G rappresenta una scelta affidabile e versatile. Acquistalo subito al prezzo speciale di 249,99€, IVA inclusa.

