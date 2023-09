Router Amazon: ecco l'offerta imperdibile che farà volare la tua connessione

Avere un’ottima connessione domestica, che sia stabile e veloce, è diventato fondamentale poiché ai tradizionali usi a cui siamo abituati ormai da oltre un ventennio, si sono aggiunte tutte le esigenze legate alla Smart Home. Cioè al fatto che gli elettrodomestici siano anche essi connessi: dalla Tv al frigorifero passando per i dispositivi audio fino alla lavatrice e al sistema di allarme. oltre al discorso legato allo smart working, che vede sempre più persone lavorare da casa. Ecco che un router come questo che presentiamo oggi diventa imperdibile: Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro è in offerta a 84,99 euro, con uno sconto del 39!

Di cosa parliamo? Il router Wi-Fi mesh eero Pro si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 160 m² (quindi non solo il semplice appartamento, ma anche una casa che si espande su due piani per esempio, cortile o giardino compreso). Aumenta la portata del tuo sistema in qualsiasi momento con l’hardware eero, semplice e con compatibilità universale!

Router/extender Wi-Fi Amazon eero Pro: caratteristiche e prezzo

Vediamo tutti i vantaggi inclusi nel Router/extender Wi-Fi Amazon eero Pro che presentiamo in questa offerta! Partiamo col dire che parliamo di un dispositivo in grado di connettersi al tuo modem per portare la tua attuale connessione a Internet in qualsiasi punto della tua casa. Quindi, non sarai più costretto a stare al telefono o lavorare al pc solo in determinate stanze dove prende meglio, soprattutto dove il tuo modem è presente. Facile da configurare, grazie all’app eero che ti guida nella configurazione e ti consente di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia.

Potrai così guardare i tuoi film preferiti, la tua squadra del cuore o le tue serie, oppure giocare o lavorare da qualsiasi punto della casa senza temere che la connessione si blocchi o rallenti. Oltretutto, gli aggiornamenti automatici mantengono la tua rete sicura e protetta. Infine, la tecnologia TrueMesh di eero Pro indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Tutto questo a soli 84,99 euro, con il 39% di sconto!

