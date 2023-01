Router Cudy LT400 4G LTE con Sim ad un prezzaccio su Amazon

Condividi la rete 4G LTE dove vuoi. Il router LT400 utilizza la tecnologia 4G LTE di ultima generazione per raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Puoi anche connetterti a giochi, streaming e altro utilizzando il Wi-Fi a una velocità massima da 300 Mbps a 2,4 GHz. Acquistalo ora su Amazon a soli 46,20€ invece di 69,90€.

Copre tutte queste bande:

4G LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (2100/1800/2600/900 / 800 MHz)

4G LTE TDD: B38 / B40 (2600/2300 MHz)

3G DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS B1 / B8 (2100 / 900 MHz)

Supporta FDD e TDD, soddisfa le esigenze di vari ISP e funziona su oltre la maggior parte degli operatori di telefonia mobile in tutto il mondo. Presente anche la funzione VPN per renderti anonimo sul web grazie ad un tunnel sicuro e privato fornito da Cudy.

E’ inoltre compatibile con più di 15 provider DDNS che ti consentono di gestire facilmente il tuo router da remoto. Puoi accedere alla pagina di amministrazione di Cudy con un nome comune nell’URL anche se l’indirizzo IP cambia. Le antenne ad alto guadagno aumentano la sensibilità del router, stabiliscono connessioni su distanze maggiori. Fornire una forte penetrazione nelle pareti.

Se stai lavorando in modalità LAN, LT400 è solo un normale router 4G LTE. Mentre lavora in modalità WAN, l’LT400 può mantenere contemporaneamente connessioni 4G e WAN e, preferibilmente, fornire Internet tramite porte cablate. La rete 4G è solo un backup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.