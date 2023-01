Router DWR-960 LTE Cat 7 ad un prezzo PAZZESCO su Amazon

Il Router DWR-960 LTE Cat7 della D-Link è un dispositivo di rete di ultima generazione che offre una connettività wireless veloce e affidabile. Il router è dotato della tecnologia LTE Cat7 che consente di raggiungere velocità di download fino a 300 Mbps e velocità di upload fino a 100 Mbps. Inoltre, grazie al Wi-Fi AC1200 garantisce velocità wireless fino a 867 Mbps sulla banda a 5 GHz e fino a 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz. Acquistalo ora su Amazon a soli 108,68€ invece di 167,00€.

Il Router consente di poter fare affidamento su una connessione internet veloce e stabile, ideale per le famiglie che desiderano navigare in internet, guardare video in streaming e giocare online. Inoltre è dotato di una porta USB 3.0 che consente di collegare dispositivi esterni come hard disk, stampanti e altri componenti hardware. In più, è dotato di una porta Gigabit Ethernet che gli permette di collegare dispositivi cablati come computer, console di gioco e altri dispositivi.

Per quanto riguarda le funzioni interne, troviamo invece una tecnologia di sicurezza avanzata che protegge la rete da attacchi esterni. Il router è dotato di un firewall integrato che protegge la rete e di una funzione di crittografia che protegge i dati trasmessi sulla rete (WPA/WPA2 ). Inoltre, grazie alle impostazioni personalizzabili, puoi anche limitare l’accesso a internet a determinati dispositivi o utenti. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati che la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.