Router Eero: il dispositivo PERFETTO per coprire casa tua

Internet è ormai da vent’anni parte integrante della nostra vita di tutti giorni, è innegabile dirlo. All’interno del nostro ambiente domestico disponiamo tutti di una connessione Wi-Fi, garantita dal modem fornito dalla compagnia telefonica di turno, ma spesso non è sufficiente a coprire in maniera ottima tutto il metraggio di casa, soprattutto nel caso di grandi abitazioni o di doppi (o tripli) piani. È sulla base di questa necessità che ci viene in aiuto Amazon proponendoci il router Eero con sistema Mesh Wi-Fi in offerta all’incredibile prezzo di soli 199 euro, con ben 20 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito.

Il router per ogni angolo di casa

Il Wi-Fi 6 è sicuramente il nuovo promettente standard per la connessione Wi-Fi all’interno del tuo sistema domestico: esso è infatti in grado di garantire fino a 900 Mbps di velocità in download, garantendo una connettività estrema all’interno di ogni angolo di casa tua.

Grazie poi al supporto alla tecnologia dual-band, esso è in grado di garantire una larghezza di banda sufficiente a a supportare fino a 75 dispositivi connessi in contemporanea: questo è un fattore assolutamente importante e fondamentale, soprattutto se vivi in casa con altre persone oltre a te, con il gran numero di dispositivi (smartphone, tablet, notebook e quant’altro) connessi che ne derivano.

Grazie a questo sistema di router non dovrai più preoccuparti di andare al secondo piano di casa tua o allontanarti di qualche metro, dal momento che praticamente ogni angolo e posizione sarà perfettamente coperta da un’ottima velocità di connessione, sia in termini di download che di upload. Questo sistema di router è infatti in grado di coprire fino a 280 metri quadrati di superficie, così che non avrai nessuna preoccupazione di copertura Wi-Fi in qualsiasi posizione ti troverai.

Insomma, con nemmeno 200 euro puoi accaparrarti un vero e proprio sistema di router efficiente, perfetto per effettuare un’efficace copertura Wi-Fi di tutto il tuo ambiente domestico, anche nel caso in cui tu abbia una casa molto grande e spaziosa: ecco perché ti suggeriamo fortemente di acquistare questo router Eero Pro 6 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

