Router Eero in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Quando installiamo una rete Wi-Fi all’interno di casa, è sempre un problema garantire una copertura uniforme in ogni angolo dell’ambiente domestico, soprattutto se la casa è molto grande. È proprio sulla base di questa criticità che ti viene incontro Amazon proponendoti il router Eero dual-band Wi-Fi 6 in offerta allo strabiliante prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto pari al 25% del prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice.

Un router per tutta casa

Cominciamo col dire che questo router Eero funziona perfettamente con il tuo provider di servizi internet, qualunque esso sia: che tu sia abbonato a Vodafone, Fastweb, TIM e quant’altro, esso è infatti perfettamente compatibile con tutti. Compatibilità estrema anche per le precedenti generazioni di standard Wi-Fi.

Con questo router hai la possibilità di navigare in completa tranquillità a delle velocità folli: Eero Dual-Band è infatti in grado di raggiungere fino a 900 Mbps in download, garantendoti quindi una connessione stabile e senza intoppi, a differenza di router precedenti che presentavano diverse criticità nell’utilizzo quotidiano di internet. Lo standard dual-band, poi, ti permette di collegare fino a 75 dispositivi in contemporanea: un fattore senz’altro utilissimo, considerando soprattutto tutti i dispositivi smart che sono presenti al giorno d’oggi all’interno di casa nostra, tra smart TV, notebook, tablet, diversi smartphone e quant’altro.

Grazie a questo router Eero non dovrai preoccuparti più di fastidiosi muri o altri ostacoli che si frappongono tra te e la tua connessione a internet, dal momento che riesce a garantirti una copertura mai vista prima d’ora. È proprio il modulo Wi-Fi 6 che ti permette di evitare una congestione della rete, e questo è fondamentale soprattutto se si lavora in smart-working da casa e si ha la necessità di un’ottima connessione a internet.

Per configurarlo, poi, è davvero alla portata di tutti: è sufficiente infatti installare l’app di Eero, disponibile rispettivamente sui due store mobile principali (App Store per iOS e Google Play Store per Android), collegare il dispositivo all’alimentatore e iniziare la configurazione vera e propria, impostando la nostra password di sicurezza e quant’altro.

In definitiva, con nemmeno 100 euro hai la possibilità di assicurarti un router in grado di garantirti una connessione efficiente in ogni angolo di casa tua: ti suggeriamo dunque di acquistare questo router Eero in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.