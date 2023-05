Router MSI RadiX AX6600 con WiFi 6 e 6 antenne orientabili in offerta speciale su Amazon

Quando si tratta di giochi online, puoi avere l’attrezzatura desktop più veloce della città, ma non farà differenza se il tuo router non è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per stare al passo con i tuoi dispositivi. Acquistalo ora su Amazon a soli 219,00€ invece di 319,00€.

Dotato di tecnologia Wi-Fi 6E, una potente CPU e connessioni cablate multi-gigabit, il Radix AXE6600 fornisce un throughput decente a distanza ravvicinata, e anche a distanze elevate fa bene il suo lavoro.

Ha un involucro grigio e nero, tanto che sembra un’auto sportiva, ed è completo di griglie di raffreddamento e bordi smussati. Le sei antenne non rimovibili contengono strisce luminose a LED incorporate che cambiano colore a seconda della modalità del QoS (Quality of Service) selezionata.

La parte superiore contiene quattro indicatori LED di attività LAN, indicatori di alimentazione e Internet, un pulsante WPS e pulsanti che accendono e spengono i LED e il Wi-Fi. Inoltre, in alto è presente un pulsante Dragon Shield retroilluminato che consente di scorrere le modalità QoS preimpostate del router. Come per le antenne, il pulsante cambierà colore a seconda della modalità QoS attiva.

Sul retro sono presenti una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, una porta WAN/LAN da 1 Gbps, tre porte LAN da 1 Gbps, una porta USB 3.0, un pulsante di ripristino, un pulsante di accensione e un jack di alimentazione. Oltre alle griglie di raffreddamento sopra menzionate, Radix utilizza speciali tubi di calore e dissipatori di calore per aiutare a raffreddare tutti i componenti interni, che includono una CPU da 1,8 GHz, 256 MB di memoria flash, 512 MB di memoria DDR4 e il Wi- Circuito Fi6E.

