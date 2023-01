Router per FIBRA e scheda 4G di TP-LINK ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Il TP–Link Archer MR200 è un router desktop 4G. A differenza del Netgear AirCard 810 Mobile Hotspot, non è un router che puoi portare in città (a meno che tu non sappia che sarai vicino a una presa elettrica). È relativamente grande e non ha batteria ricaricabile. Acquistalo ora su Amazon a soli 72,99€ invece di 149,90€.

In caso di scarsa ricezione, che TP-Link Archer MR200 dovrebbe mostrare la sua forza, poiché è dotato di un paio di solide antenne esterne per migliorare la ricezione 4G.

Utilizzare il TP-Link Archer MR200 è davvero facile. Basta collegarsi con la scheda SIM 4G, accendere il router, inserire la password preimpostata che è scritta nella parte inferiore del router e iniziare a navigare.

L’interfaccia è semplice e chiara, anche quando entriamo nelle impostazioni più avanzate. Nonostante il suo esterno piuttosto semplice, TP-Link Archer MR200 si rivela un router veramente funzionale e configurabile.

Se la cava bene nei test delle prestazioni. La ricezione è normale e la connessione è sempre stabile nella maggior parte dei casi. I risultati WiFi sono leggermente migliori. Qui, TP-Link Archer MR200 si pone al massimo livello. Infatti può raggiungere velocità fino a 150Mbps in download e 50Mbps in upload; permette inoltre di connettere via Wi-Fi fino a 64 dispositivi con una velocità massima di 300Mbps su 2.4GHz e 433Mbps su 5GHz.

Infine, diamo uno sguardo alle caratteristiche di base del TP-link Archer Mr200:

Funzione : router 4G con ac-wifi

Requisiti di sistema: banda larga mobile 2G/3G/4G LTE.

Wi-Fi: 802.11ac/b/g/n, doppia banda 2,4/5 GHz.

Sicurezza: Wep, WPA, WPA2

Porte di rete : 3 porte LAN, 1 pc wan/lan e porta per scheda Nano SIM.

Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

