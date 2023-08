Router TP-Link in offerta ad un prezzo ASSURDO su Amazon

All’interno dell’ambiente domestico abbiamo spesso la necessità di garantire una buona connessione di casa in ogni angolo dei nostri locali. Spesso la difficoltà che incontriamo più frequentemente sono i muri che si frappongono tra i nostri dispositivi e la connessione del modem Wi-Fi, motivo per il quale sono necessari dei router davvero potenti che siano in grado di coprire efficacemente. Alla luce di questo Amazon ti propone il router TP-Link Mercusys MR60X in offerta all’incredibile prezzo di soli 35.99 euro, un costo davvero alla portata di ogni tasca.

Il router perfetto per casa tua

Il punto sicuramente più importante di questo router è rappresentato dal suo supporto allo standard Wi-Fi 6, che garantisce una velocità senza eguali per la tua connessione di casa, permettendoti così di lavorare serenamente e senza alcun pensiero. Esso è infatti in grado di garantirti fino a 1500 Mbps in download, una velocità davvero invidiabile.

Al giorno d’oggi infatti disponiamo all’interno dell’ambiente domestico di tantissimi dispositivi che si collegano ad internet, ed è davvero necessario (se non fondamentale) avere a disposizione un router del genere per evitare una vera e propria congestione di rete, che potrebbe portarti a spiacevoli rallentamenti che influirebbero negativamente sul tuo lavoro. Questo è garantito dalla tecnologia MU-MIMO, che consente di gestire in simultanea più connessioni senza perdere in velocità.

Il router dispone poi della funzionalità Parental Control, che permette un controllo accurato e preciso nel caso in cui abbiamo figli in giovane età, che si trovano a vagare “autonomamente” per il web, oltre al supporto VPN per garantire una rete sicura.

Questo dispositivo vanta ben 4 antenne che si sviluppano verticalmente ai vertici della sua figura, che riescono dunque a garantire una copertura davvero sbalorditiva anche a decine di metri di distanza dal luogo in cui viene installato.

All’assurdo prezzo di poco più di 30 euro, puoi dunque portarti a casa un router dalle prestazioni eccellenti e in grado di raggiungere ogni angolo del tuo ambiente domestico: ecco dunque che ti suggeriamo l’acquisto del router TP-Link Mercusys in offerta su Amazon a questo indirizzo, facendo il prima possibile perché l’offerta scadrà nel giro di pochissime ore.

