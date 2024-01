Router TP-Link: prestante e in super SCONTO!

Ecco un prodotto che migliorerà di sicuro il vostro modo di consultare il web e la vostra rete casalinga. Vi parliamo oggi del router TP-Link Archer AX55: un prodotto che garantisce altissimi standard a livello di certificazione e che oggi è in super sconto Amazon. Il prodotto costa infatti solo 74,99€ grazie allo sconto del 6%, ma soprattutto visto il listino decisamente più elevato. Approfittare dell’offerta è d’obbligo!

Router TP-Link: qualità pro a prezzo BOMBA!

Spesso si ha necessità di utilizzare un router di terze parti per la gestione della rete casalinga. Per farlo, è necessario considerare bene le proprie esigenze. In generale, è necessario pensare ad un prodotto in grado di coprire adeguatamente il segnale Wi-Fi nella vostra casa, di gestire bene i device a lui collegati oltre che, ovviamente, di garantire un buono standard di connettività.

Abbiamo scovato un’offerta Amazon riguardo un prodotto che risponde a tutte queste esigenze e che sicuramente vi convincerà! Parliamo del router TP-Link Archer AX55: un prodotto Wi-Fi 6 con 5 porte di connessione Ethernet una porta USB 3.o.

Il prodotto è pienamente compatibile con il sistema di cifratura WPA3: perfetto per mettere al riparo la vostra rete casalinga da attacchi informatici o similari. I prodotti TP-Link inoltre permettono di estendere la propria rete Wi-Fi in pochissimi passaggi: basterà acquistare un prodotto Wi-Fi Mesh della stessa azienda per migliorare la copertura nella vostra abitazione.

Il device è inoltre pienamente compatibile con moltissimi servizi come le VPN per proteggere il traffico dati della vostra rete o ancora Amazon Alex per gestire alcune sue impostazioni.

Per semplificare il processo di configurazione, TP-Link ha da tempo ideato un sistema molto smart che si imposta tramite applicazione. L’app Tether è disponibile su App Store e PlayStore e permette in pochissimi passi di impostare correttamente il device.

Il router TP-Link Archer AX55 è senza dubbio uno di quei prodotti che, nella maggior parte dei casi, soddisfa tutte le necessità di rete di un appartamento. Oggi potete averlo ad un prezzo speciale: costa infatti solo 74,99€ grazie alla promo che lo sconta del 6% disponibile su Amazon. Approfittatene subito e non ve ne pentirete!

