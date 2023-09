Router TP-Link: sconto da non perdere su Amazon!

A volte è difficile scovare il prodotto più versatile per gestire la connettività casalinga. Il modem router TP-Link Acher VX1810v è in grado di rispondere alle esigenze della quasi totalità degli utenti in cerca di un dispositivo di qualità, espandibile ed estremamente versatile. Oggi ve ne parliamo in questo articolo visto lo sconto interessante del 17% proposto su Amazon: il TP-Link Acher VX1810v oggi costa solo 99,99€!

TP-Link Archer VX1810v: il device perfetto per quasi tutti gli utenti

I clienti in cerca di un nuovo modem router acquistano di solito dispositivi in grado di mantenere ottime prestazioni nel corso del tempo. In questo, TP-Link propone soluzioni adeguate a rispondere a questa necessità.

Con il TP-Link Archer VX1810v l’azienda ha trovato l’equilibrio perfetto tra prezzo, prestazioni e versatilità offrendo inoltre chicche come la possibilità di verificare a distanza lo stato del device.

Il dispositivo integra un modem che è in grado di sfruttare le connessioni cablate VDSL2, ADSL2+, ADSL2 e ADSL. Questo lo rende il candidato perfetto per rimpiazzare i modem degli operatori in tutte quelle situazioni in cui si vuole utilizzare un dispositivo personale per la connettività casalinga. Chi invece è raggiunto dalla fibra diretta in casa (FTTH), potrà sfruttare le ottime doti di router del prodotto impostando il tutto nella prima fase di avvio.

Il prodotto offre lo standard di connettività dual-band Wi-Fi 6 AX1800 e, rispetto ad altri competitor, si comporta in modo egregio anche in ambienti molto grandi. Il TP-Link Archer VX1810v integra non solo la tecnologia Wi-Fi Mesh, ma è inoltre compatibile con l’aggancio rapido a ripetitori TP-Link dedicati. Attraverso l’app dedicata disponibile su Android e iOS, è un gioco da ragazzi estendere la rete wireless grazie alla moltitudine di accessori TP-Link compatibili.

La porta USB a bordo permette invece di condividere stampanti, memorie di rete o di mantenere la connessione sempre attiva attraverso modem USB cellulari compatibili.

Per ultimo, non va sottovalutata la compatibilità con le linee VoIP: se opportunamente configurato, può quindi sfruttare a pieno la propria linea fissa o numeri aggiuntivi.

Il TP-Link Archer VX1810v è oggi in sconto del 17% al prezzo di 99,99€. Si tratta di un’ottima promo considerando il prezzo standard di 119,99€ al quale solitamente viene proposto: ora puoi quindi risparmiare 20€ sul prezzo finale di acquisto!

