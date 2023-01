Router TP-Link TL-WR840N N300 ad un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

Se stai cercando un router WiFi davvero economico ma eccezionale, allora il TP-Link TL-WR840N è un’ottima scelta. In effetti, è il router WiFi preferito dalla maggior parte dei provider Internet in Italia. Acquistalo ora su Amazon a soli 16,99€ invece di 23,69€.

Questo router WiFi è molto utile sopratutto negli uffici, anche se ancora oggi sono pochi gli utenti che utilizzano un modem diverso da quello fornito dall’operatore di rete. Ma con la crescente popolarità di Internet praticamente ovunque, è ovvio che molti hanno incominciato ad informarsi.

Il TP-Link TL-WR840N non è forse la mia prima scelta per chi ha delle esigenze da utente esperto, ma per quello che vale e quello che sa fare, merita un posto di rilevanza tra quelli disponibili sul mercato. I suoi meriti sono evidenti; il suo router WiFi economico e particolarmente adatto per i normali requisiti di Internet domestici.

Ecco le specifiche complete:

Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz)

Velocità 2,4 GHz, 300 Mbps (802.11n)

Portata WiFi: 2 camere da letto con 2 antenne fisse

Modalità di lavoro: router, punto di accesso, range extender, modalità WISP

Processore: CPU single-core

Porte Ethernet: 1 porta WAN 10/100 Mbps, 4 porte LAN 10/100 Mbps

Crittografia Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Tipi di WAN: IP dinamico, IP statico, PPPoE, PPTP, L2TP

NAT Forwarding: Port Forwarding, Port Triggering, DMZ, UPnP

Con velocità di trasferimento pubblicizzate di 300 Mbps, questo router WiFi gestirà abbastanza bene in un mercato in cui anche il provider Internet più promettente raggiunge i 50 Mbps in alcune aree. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.