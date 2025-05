Router Wi-Fi 7 FRITZ!Box 7690: oggi in super offerta con lo sconto del 17% su Amazon

Il FRITZ!Box 7690 si presenta come una soluzione ideale per chi desidera ottimizzare la propria rete domestica con tecnologie di ultima generazione. Disponibile su Amazon con uno sconto interessante, questo router combina prestazioni avanzate e versatilità a un prezzo competitivo. Attualmente è proposto a 271,99€, rispetto al prezzo di listino di 329€, rappresentando un risparmio del 17%.

Il router perfetto per la tua attività: è di Fritz e costa pochissimo

Il dispositivo è dotato di una porta WAN da 2,5 Gigabit, che garantisce una perfetta integrazione con qualsiasi modem, sia per connessioni tradizionali che in fibra ottica. Oltre a questa, sono presenti una porta LAN da 2,5 Gigabit e due porte LAN Gigabit standard, ideali per connettere dispositivi che richiedono alte prestazioni, come console di gioco o computer per il gaming. La flessibilità offerta da queste configurazioni lo rende un’opzione valida per chi ha esigenze diversificate.

Un elemento distintivo del FRITZ!Box 7690 è il supporto alla tecnologia Wi-Fi 7, che rappresenta lo stato dell’arte nelle connessioni wireless. Questo standard non solo assicura velocità elevate, ma migliora anche la gestione simultanea di più dispositivi, riducendo al minimo le latenze. La configurazione dual-band 4×4 consente di scegliere tra la banda a 5 GHz per massime prestazioni e quella a 2,4 GHz per una maggiore copertura, rendendolo ideale per il gaming online e lo streaming ad alta risoluzione, fino a 8K.

La compatibilità con la tecnologia Mesh aggiunge un ulteriore vantaggio, permettendo di espandere la rete wireless in modo uniforme in tutta la casa. Questa caratteristica è particolarmente utile in abitazioni su più livelli o con pareti spesse, dove il segnale potrebbe incontrare ostacoli. Collegando altri dispositivi della gamma FRITZ!, è possibile creare una rete senza interruzioni e con una copertura ottimale.

Oltre alle funzionalità di rete, il FRITZ!Box 7690 si distingue anche come hub multimediale. Grazie alla porta USB 3.0, è possibile collegare hard disk esterni, stampanti o altri dispositivi, mentre il server multimediale integrato consente di condividere contenuti all’interno della rete domestica. Questa funzione è particolarmente apprezzata per accedere a foto, video o musica da dispositivi come smart TV, tablet o sistemi audio.

Scopri di più sul FRITZ!Box 7690 e le sue caratteristiche avanzate, un dispositivo pensato per chi cerca il meglio per la propria rete domestica. Grazie alle sue specifiche tecniche e alla possibilità di gestire un numero elevato di dispositivi senza compromessi, rappresenta un investimento di valore per il futuro della connettività domestica. Oggi lo paghi soltanto 271,99€ su Amazon.

