Con questo ROUTER WIFI a forma di astronave aumenti la connessione di 4 volte!

La forma rievoca quella delle astronavi viste nei cartoni animati giapponesi, nei film di fantascienza o in qualche video fake pubblicato sui Social. In realtà, si tratta di un potente router WiFi che quadruplicherà la potenza della tua connessione! In casa o in ufficio! Si tratta di ASUS DSL-AX82U AX5400 Dual Band Wifi 6 Modem Router, che oggi paghi solo 160,99 euro grazie allo sconto del 28%! Potrai dire basta a zone senza connessione o dove è lenta. Potrai spostarti col tuo smartphone, tablet o portatile senza più preoccuparti dei punti dove non prende!

Modem Router Asus DSL-AX82U AX5400: caratteristiche

Con il modem router Wifi 6 potrai godere di velocità fino a 5400 Mbps e di un’efficienza di rete 4 volte superiore grazie ai canali OFDMA da 160 MHz. Grazie alle molteplici modalità di connessione ti assicurerai di restare sempre online: avrai facoltà di scegliere tra la porta DSL, la porta Ethernet o la porta USB. Il modem è anche personalizzabile nell’aspetto estetico, scegliendo la combinazione di luci che più ti aggrada.

AiMesh permette di creare una rete mesh flessibile e scalabile per una connessione stabile e senza lag, aggiungi in qualsiasi momento altri dispositivi ASUS AiMesh per aumentare la copertura WiFi. Non dovrai temere per la sicurezza della tua rete domestica o in ufficio, grazie alla funzione ASUS AiProtection Pro, fornito da Trend Micro e gratuito a vita. Nella confezione troverai: un modem router WiFi DSL-AX82U, cavi RJ-45 e RJ-11, adattatore di alimentazione, guida rapida, scheda di garanzia.

Dunque, cosa aspetti? Fai atterrare a casa tua questo modem router ASUS e potenzia fino a 4 volte la tua connessione! Oggi lo paghi solo 160,99 euro grazie allo sconto del 28%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.