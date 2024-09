Router Wireless Mercusys a meno di metà prezzo: lo porti a casa a soli 14€

A casa hai problemi di linea e spesso la connessione salta o è lentissima? Per risolvere il problema procurati il potente Router Wireless Mercusys, oggi disponibile su eBay a soli 14 euro grazie ad un mega sconto del 57%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Router Wireless Mercusys: funzionalità e modalità di installazione

Il Router Wireless Mercusys è uno strumento ottimo per potenziare la connessione internet in tutti gli angoli di casa.

Questo modello fornisce un Wi-Fi veloce e stabile per tutti i tuoi dispositivi connessi, con una velocità wireless che arriva fino a 300 Mbps e che quindi lo rende ideale per lo streaming HD, i giochi online e il download rapido di file.

Nello specifico, può essere utilizzato in ben 4 modalità diverse: Modalità router crea una rete wireless per tutti i tuoi dispositivi Wi-Fi; Modalità Range Extender estende il tuo Wi-Fi esistente; Modalità Access Point estende una rete cablata e la rende wireless; Modalità WISP si connette in modalità wireless alla rete ISP in aree senza servizio cablato.

Inoltre è dotato di due antenne esterne da 5 dBi alimentate con tecnologia di antenna avanzata che forniscono una copertura wireless e un’intensità del segnale più ampie in case o uffici anche di grandi dimensioni.

La modalità di installazione è più semplice che mai grazie all’app Mercusys attraverso la quale è possibile configurare in pochi minuti e gestire il WiFi tramite i tuoi dispositivi iOS o Android.

