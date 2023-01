Router Xiaomi Mi AX3600 con 6 antenne esterne + 1 esterna AIoT in offertissima su Amazon

Xiaomi AIoT Router AX3600 è il modello di punta tra i router di Xiaomi. Possiede l’ultimo standard WiFi 6 (IEEE 802.11ax) che offre velocità di trasferimento fino a 5 volte superiori rispetto alla variante precedente. Anche la risposta e la copertura del segnale sono state migliorate, specialmente se più dispositivi sono collegati contemporaneamente. Acquistalo ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 119,99€.

Il router supporta entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Combinando queste due bande, otteniamo una velocità di trasmissione wireless teorica fino a 2976 Mbps. La banda a 2,4 GHz offre una migliore trasmissione su ostacoli come i muri e quindi una migliore copertura in appartamento o in casa. D’altra parte, 5 GHz forniscono basse interferenze e bit rate significativamente più elevati. Ma il peggio passa attraverso muri o altri ostacoli. Combinando entrambe le bande, però, otteniamo un enorme vantaggio.

Il router ha fino a 7 antenne esterne con amplificatori PA e LNA. 2 di questi sono per la banda a 2,4 GHz e 4 per la banda a 5 GHz. PA (amplificatore di potenza) amplifica la potenza del segnale, grazie alla quale si diffonde su distanze maggiori e anche su ostacoli. L’LNA (Low Noise Amplifier) si occupa della ricezione del segnale e consente al router di ricevere segnali ancora più deboli da dispositivi più lontani. L’ultima, la settima antenna, che si trova al centro, viene utilizzata esclusivamente per i dispositivi smart home Xiaomi.

La memoria del router ha una capacità di 512 MB e il numero massimo di dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente è fino a 248. La tecnologia OFDMA garantisce un trasferimento dati più efficiente a più dispositivi. Il suo meccanismo di base è la divisione di un canale in diversi sottocanali. Attraverso di essi, il router può trasmettere più unità dati contemporaneamente. Questa caratteristica è uno dei maggiori vantaggi del router AX3600 e della stessa tecnologia WiFi 6.

Anche la funzione 6×8 MU-MIMO è strettamente connessa con WiFi 8. Mentre con WiFi 5 e router AC2100 abbiamo 4×4 MU-MIMO, utilizzando il router AX3600 può ricevere e inviare dati in 8 stream contemporaneamente.

C’è anche il supporto per la funzione mesh, dove è possibile collegare più router per una migliore copertura di spazi più ampi, una nuova versione della sicurezza WPA3 o una funzione bacheca che riduce le interferenze tra altre reti WiFi. C’è anche il controllo parentale, un potente processore Qualcomm A53 a 4 core o un’efficiente dissipazione del calore.

L’installazione è molto semplice e l’ambiente è in inglese tramite l’interfaccia web, non solo tramite l’applicazione. Il router può essere configurato utilizzando un’interfaccia grafica tramite un browser web su router.miwifi.com (o utilizzando l’indirizzo IP predefinito 192.168.31.1) o tramite uno smartphone con l’applicazione MiWifi installata.

Entrambi i metodi sono gli stessi per le impostazioni iniziali. Il router può essere configurato tramite WiFi se ti connetti alla rete del router o tramite un cavo Ethernet.

Se usi l’applicazione su uno smartphone, c’è un piccolo problema se usi anche altri router Xiaomi nella versione cinese. Come l’applicazione Mi Home, MiWiFi può funzionare solo in una regione. Per questo motivo, nell’applicazione abbiamo dovuto cambiare la regione dalla Cina a qualsiasi paese europeo. L’applicazione troverà il router anche se utilizzi la regione cinese, ma ti chiederà di cambiarlo.

Il primo passo nell’applicazione è selezionare la modalità in cui il router dovrebbe funzionare. Puoi scegliere tra: un router standard per la connessione a Internet, un ripetitore wireless e un ripetitore via cavo. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.