Rowenta, robot aspirapolvere 3-in-1 a prezzo REGALO (-44% su Amazon)

Perché uscire pazzi a lavare casa ogni giorno, soprattutto con questo caldo, quando può farlo al posto tuo l’ottimo robot aspirapolvere 3-in-1 Rowenta X-Plorer Serie 4 in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo?

Ad appena 199€ con il 44% di sconto, infatti, il robot aspirapolvere di Rowenta rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per ricevere a casa in appena 1 giorno un dispositivo che saprà stupirti positivamente sin dal primo utilizzo.

Il potente robot aspirapolvere 3-in-1 di Rowenta è in offerta su Amazon

Non lasciarti ingannare dal prezzo molto competitivo e dallo sconto a doppia cifra: il robot aspirapolvere di Rowenta ha dalla sua un numero incredibile di funzionalità. Innanzitutto dispone di un sistema di navigazione avanzato e di nuova generazione che non solo riconosce e impara la planimetria di casa, ma è anche in grado di scansare gli ostacoli grazie al mix di sensori a infrarossi e il giroscopio.

Il robot aspirapolvere, inoltre, è in grado di pulire e lavare contemporaneamente grazie a un ingegnoso sistema in cui le spazzole raccolgono e aspirano lo sporco, inclusi i peli di animale, e procedono anche a lavare in un’unica passata. Come i migliori robot aspirapolvere del momento, anche questo di Rowenta dispone di tre modalità di pulizia per garantirti un risultato soddisfacente in ogni angolo della casa, mentre il completo supporto ad iOS, Android e anche agli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Home ti permette di gestirlo in tutta comodità dal tuo smartphone o tramite la tua voce.

Cosa stai aspettando? L’ottimo robot aspirapolvere di Rowenta è a tua completa disposizione a un prezzo mai raggiunto prima; mettilo subito nel carrello e affida la cura della tua casa a un vetro maestro del pulito.