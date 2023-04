Rowenta Steam Power Lavapavimenti a PREZZO SHOCK su Amazon

Clean & Steam è la nuova scopa lavapavimenti a vapore di Rowenta che aspira e lava i pavimenti in una sola passata. Adatta a tutti i tipi di pavimento, offre una pulizia eccezionale e consente di risparmiare tempo e fatica. Oggi la puoi acquistare a soli 69,94 euro anziché 194,99 euro, grazie all’incredibile sconto del 64% applicato da Amazon. Un’offerta lampo che non durerà ancora a lungo, il consiglio è di approfittarne subito.

Scopa lavapavimenti a vapore Rowenta in sconto del 64% su Amazon

La scopa lavapavimenti Clean & Steam di Rowenta non ha bisogno di detergenti, in quanto grazie alla sola forza del vapore è possibile eliminare batteri, germi e virus in una sola passata. Il vapore è pronto in appena 30 secondi, questo ti consente di utilizzare la scopa Clean & Steam subito dopo l’accensione. Tutto quello di cui hai bisogno è soltanto dell’acqua del rubinetto, mentre per la rimozione della polvere puoi fare affidamento sulla spazzola di aspirazione Dual Clean & Steam.

La potenza di cui è dotata la scopa a vapore 2 in 1 del marchio Rowenta è pari a 1.700W, una potenza di aspirazione tale da garantire risultati di pulizia duraturi. L’altro grande vantaggio della Clean & Steam è la profonda pulizia igienica, con l’eliminazione del 99% di batteri e germi senza la necessità di usare sostanze chimiche.

Che cosa aspetti? Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sulla scopa lavapavimenti a vapore Clean & Steam di Rowenta per beneficiare di un maxi sconto del 64% e risparmiare così quasi 130 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

