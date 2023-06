Rowenta X-Plorer 75 S+, CUORE E ACCIAO: il robot aspirapolvere che tutti sognano (-400€)

Rowenta RR8585WH X-Plorer Serie 75 S+ è l’assistente robotico ideale per vivere un’esperienza di pulizia personalizzata senza pari: navigazione ad alta precisione, tecnologia all’avanguardia e interfaccia altamente intuitiva e di facile utilizzo con app per smartphone, compatibile con assistente vocale.

Lasciare che questo robot aspiri la polvere e dia una rinfrescata ai pavimenti al posto nostro risulta estremamente comodo. Approfitta dunque dell’offerta con coupon in corso su Amazon, e acquista questo utilissimo collaboratore domestico robotico a soli 374€ anziché al prezzo di listino di 749€, grazie allo sconto del 58% tra quello di base e il coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Rowenta RR8585WH X-Plorer Serie 75 S+ , pulizia OK

Con il robot di Rowenta pulisci la tua casa senza fatica. Dotato del sistema di navigazione metodica ad alta precisione, il robot copre infatti l’intera casa per una pulizia in totale autonomia. Grazie al sistema Aqua Force lava e aspira il pavimento contemporaneamente, per un’azione 2 in 1 dai risultati visibilmente impeccabili.

Grazie all’app robot aspirapolvere Rowenta (iOS e Android), il tuo robot aspirapolvere diventa ancora più facile da usare e intuitivo, rendendolo un vero aiuto per la pulizia, la pianificazione e la manutenzione. Funziona con assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant di Amazon, per delegare con efficacia i turni della pulizia domestica.

Infine è estremamente intuitivo e facile da usare: una volta connesso all’app Rowenta Robots è possibile programmare la pulizia ovunque ed in qualsiasi momento. Insomma, il robot aspirapolvere Rowenta RR8585WH X-Plorer Serie 75 S+ offre una pulizia automatica personalizzata, con una soluzione di pulizia moderna e intuitiva per una casa impeccabile. E allora, cosa aspetti? Vai su Amazon e fallo tuo a 374€ con le spese di spedizione gratuite grazie a Prime.

