Ruote MAI PIU' A TERRA con il Compressore Xiaomi in OFFERTA

Devi ancora partire per le vacanze ed hai in programma un lungo viaggio in auto? Allora non puoi non avere sempre a portata di mano il Mini compressore d’aria portatile Xiaomi 1S, oggi disponibile su eBay a soli 45 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Mini compressore d’aria portatile Xiaomi 1S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini compressore d’aria portatile Xiaomi 1S è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti permette di viaggiare sempre nella massima sicurezza.

Il dispositivo è realizzato con materiali in lega ed è in grado di gonfiare da 0 psi a 150 psi in soli 20 secondi. Per questo motivo è particolarmente adatto non solo per gli pneumatici delle auto, ma anche per l’uso con ammortizzatori su mountain bike e pneumatici ad alta pressione su bici da strada.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto smette automaticamente di gonfiare le ruote quando viene raggiunta la pressione preimpostata desiderata. Tra l’altro è dotato della funzione di memorizzazione dei valori di pressione, quindi non è necessario impostarlo ripetutamente così da renderne l’utilizzo ancora più veloce in casao di necessità.

Un’altra caratteristica di spicco del mini dispositivo è la sua elevata portabilità: con un peso di soli 480 grammi ed un design compatto, potrai portarlo con te ovunque inserendolo in borsa, nella valigia o nel cruscotto dell’automobile.

