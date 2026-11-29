Con l’orario invernale Ryanair ha cambiato l’assegnazione dei posti gratuiti: chi sceglie il sedile casuale vede il numero sulla carta d’imbarco poche ore prima del volo.

La compagnia ha spiegato all’emittente irlandese RTÉ che la carta d’imbarco digitale si aggiorna in automatico tra tre e quattro ore prima della partenza. Il check-in online può essere completato prima. Il cambio riguarda chi accetta un posto assegnato a caso, mentre chi ha già prenotato un sedile segue la procedura prevista per la scelta a pagamento. Per chi viaggia in gruppo conta anche un altro dettaglio: i posti casuali possono essere separati.

Quando compare il posto gratuito sui voli Ryanair

Ryanair ha fatto coincidere il cambio con il passaggio all’orario invernale, a fine ottobre. Prima, secondo la ricostruzione riportata da Sky TG24, il numero del sedile poteva comparire già durante il check-in. Ora, per chi mantiene l’assegnazione casuale, la compagnia indica un aggiornamento della carta digitale circa tre o quattro ore prima della partenza. Quel margine si riferisce alla comparsa del posto e va calcolato sull’orario del proprio volo.

Se il viaggio è alle 15:00, quella finestra corrisponde indicativamente alle 11:00–12:00. L’esempio aiuta a orientarsi, mentre per il volo effettivo fanno fede le informazioni sulla prenotazione. Dopo aver completato il check-in, riapri la carta d’imbarco nell’app più vicino alla partenza per controllare se è comparso il numero del sedile, soprattutto se avevi già consultato la carta digitale la sera prima.

Una fila di sedili in cabina – Webnews.it

Check-in online e scelta del sedile seguono orari diversi

Il centro assistenza Ryanair indica che, per chi accetta un posto casuale, il check-in apre 72 ore prima del volo e chiude due ore prima. Puoi quindi completare la procedura prima che il sedile sia visibile. Confondere i due tempi significa lasciare inutilmente all’ultimo momento un’operazione che può essere già conclusa, con meno margine per risolvere eventuali problemi di accesso all’account o alla prenotazione.

Con un posto prenotato, Ryanair indica invece che il check-in può essere effettuato fino a 60 giorni prima della partenza e chiude anche in questo caso due ore prima. Chi vuole un finestrino o desidera scegliere una determinata fila può valutare la selezione a pagamento dalla prenotazione. L’opzione gratuita resta disponibile per chi preferisce lasciare al sistema la scelta del sedile.

Cosa controllare se si viaggia in gruppo

Per due o più adulti con la stessa prenotazione, l’assegnazione casuale può produrre posti non contigui. Il fatto che i numeri arrivino più tardi rende semplicemente più tardivo il momento in cui ciascuno scopre dove siederà. Per chi vuole organizzare i posti del gruppo, conviene chiarire prima della partenza quanto sia importante sedersi accanto e controllare le opzioni effettivamente disponibili sul volo.

Per evitare confusione il giorno del viaggio, tieni a mente due verifiche. La prima è accertarti che il check-in online risulti completato prima della chiusura. La seconda è aprire di nuovo la carta d’imbarco digitale quando si avvicina la partenza. Se il posto compare più avanti, il numero aggiornato è quello da consultare per trovare la fila a bordo. Nel frattempo restano da rispettare gli orari di arrivo e imbarco indicati per il volo.