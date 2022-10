Sabato sera alternativo: panini come al pub con questa piastra De'Longhi

Stai cercando una piastra da cucina per panini e non solo che sia di qualità ma che non costi troppo? Questa di Piastra da cucina De’Longhi SW12A.BK è quello che fa al caso tuo. Finalmente passi un sabato sera a casa indimenticabile, altro che attesa al pub!

Sandwich pronti in pochi minuti con la Piastra da cucina De’Longhi

Piccola e compatta, questa Piastra da cucina firmata a De’Longhi sarà utile non solo per preparare uno spuntino ma anche un’intera cena. Infatti potrai utilizzare l’App dedicata come guida per scegliere le fasi di cottura specifiche per il tuo piatto, ottimizzandone in questo modo la cottura e prendere spunto dalle oltre 50 ricette presenti nella applicazione.

Per poterla utilizzare basterà premere soltanto il tasto di accensione ed il gioco è fatto. Le sue piastre sono più che ottime grazie al materiale antiaderente che garantisce risultati stupefacenti, in aggiunta è dotata di una resistenza che ti permette di cuocere in modo rapido e uniforme i tuoi pasti.

Questa Piastra da cucina De’Longhi SW12A.BK è per di più dotata di una vaschetta raccogli grasso che si può estrarre e ripulire dopo l’uso. Anche le due piastre sono completamente rimovibili e possono essere lavate senza problemi sia a mano e si è in lavastoviglie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.