Sai cosa accade quando viene puntato un laser verso una videocamera?

Il rischio c’è, ma dipende da tre fattori: potenza del raggio, tipo di telecamera e durata dell’esposizione. Sul piano legale, però, il discorso è meno sfumato: un gesto del genere può portare a denunce e richieste di risarcimento danni. Il tema è tornato a circolare anche per certe scene viste in film e serie tv, dove un piccolo puntatore sembra sufficiente a mandare fuori uso un impianto. Nella realtà è molto meno semplice. E spesso finisce male per chi ci prova.

Un puntatore laser emette un fascio di luce molto concentrato. Se viene diretto su un punto preciso, può risultare assai più intenso di una normale fonte luminosa. Le telecamere di sorveglianza, invece, raccolgono la luce e la trasformano in segnali elettrici attraverso sensori, di solito CMOS o CCD, che poi producono l’immagine digitale. Quando il raggio colpisce in pieno l’obiettivo, il sensore può saturarsi: sul monitor compaiono aloni, bagliori, una macchia bianca. In certi casi l’immagine scompare per pochi secondi.

È lo stesso principio, ma in forma più aggressiva, che può verificarsi con fari puntati contro una camera o con il riflesso del sole su una superficie metallica. Il laser, però, è più concentrato e può colpire una parte molto piccola del sensore con maggiore intensità. Il risultato più frequente resta un disturbo temporaneo dell’immagine, spiegano di solito i tecnici della sicurezza. Anche perché il fascio deve restare stabile e centrato sull’obiettivo. Non basta agitarlo da lontano, come spesso si immagina. Servono mira, tempo e una mano molto ferma.

Danni permanenti: quando restano pixel morti e zone inutilizzabili

Il passaggio dal semplice abbagliamento al danno permanente avviene quando il sensore resta esposto abbastanza a lungo a un raggio sufficientemente potente. In quel caso il calore prodotto dal fascio può alterare alcune celle fotosensibili, lasciando pixel morti, punti scuri o macchie visibili anche dopo la fine dell’esposizione. Nei casi più gravi, intere parti dell’immagine diventano inutilizzabili. Non è la regola, ma può succedere.

Una telecamera esterna ripresa dal basso mentre un raggio laser rosso colpisce l’obiettivo, tema al centro dell’articolo su rischi e conseguenze.

Un caso citato negli Stati Uniti risale al 2021, a Clearwater, in Florida. Un uomo fu arrestato dopo aver puntato un laser verso diverse telecamere di sorveglianza riconducibili alla Church of Scientology. Secondo gli atti riportati dalla stampa locale, il laser non distrusse del tutto gli apparati, ma lasciò zone danneggiate sulle lenti e sui sensori. I danni furono stimati in oltre 2.000 dollari. C’è poi un dettaglio non da poco: quelle stesse telecamere riuscirono comunque a riprenderlo. La prova, a quel punto, era già registrata.

A fare la differenza è soprattutto la potenza. In base alle regole della Food and Drug Administration statunitense, i puntatori laser portatili oltre i 5 milliwatt non possono essere venduti o promossi come comuni dispositivi per l’uso quotidiano. Sotto quella soglia, un laser tende a creare soprattutto riflessi e disturbi momentanei. Sopra, i rischi aumentano: per le telecamere, ma anche per gli occhi delle persone. E aumentano anche le possibili conseguenze giudiziarie.

Telecamere moderne, sabotarle è molto più difficile di quanto sembri

Le telecamere moderne sono più resistenti dei vecchi modelli, sia per la qualità dei sensori sia per i sistemi che compensano la luce. Non sono invulnerabili, certo. Ma per danneggiarle servono condizioni precise: un laser ad alta potenza, un raggio diretto sull’obiettivo e un’esposizione continua, spesso per diversi secondi. A distanza tutto si complica. Basta un piccolo movimento del polso e il fascio esce dal punto giusto.

In un test condotto da IPVM, sito specializzato in videosorveglianza, i ricercatori hanno spiegato di aver trovato “molto difficile” tenere il laser fisso su un bersaglio a circa cinque piedi, poco più di un metro e mezzo, senza tremolii della mano. Da quella distanza, riferiscono, non sono riusciti a provocare danni permanenti alle telecamere usate, al di là della potenza del laser impiegato. È un dato tecnico, ma anche molto concreto: nella vita reale ci sono movimento, angoli sfavorevoli, ostacoli e spesso altre camere pronte a riprendere.

Anche la televisione ha contribuito ad alimentare il mito. In una puntata di Better Call Saul, il personaggio Werner Ziegler usa un puntatore per accecare una telecamera e fuggire; Mike Ehrmantraut se ne accorge solo notando pixel spenti sui monitor. Vince Gilligan, co-creatore della serie, ha poi ammesso in un podcast che un espediente del genere sarebbe più credibile con una camera degli anni Sessanta. Una licenza narrativa, insomma. Non un manuale da imitare.

Proteggere un impianto: posizione, più occhi e allarmi

Rendere una telecamera domestica del tutto immune ai laser è difficile, ma il rischio si può ridurre con scelte semplici. La prima riguarda il posizionamento: installare le camere in alto, inclinate e non facilmente raggiungibili rende più complicato centrare l’obiettivo per diversi secondi. Anche i modelli motorizzati, che cambiano angolo di ripresa, sono bersagli meno facili. Sono accorgimenti piccoli, ma contano.

Conta anche la copertura incrociata. Più telecamere di sicurezza puntate sulla stessa area, da angolazioni diverse, impediscono che un solo dispositivo diventi il punto debole dell’impianto. Se una camera viene disturbata, un’altra può riprendere la scena di lato, il volto o il movimento di avvicinamento. Nei sistemi più recenti, inoltre, gli allarmi software riconoscono variazioni improvvise di luce, oscuramenti o anomalie dell’immagine e inviano una notifica al telefono del proprietario o alla centrale.

Resta infine l’aspetto penale e civile, spesso sottovalutato. Puntare un laser contro un impianto di sorveglianza può essere letto come danneggiamento, tentativo di aggirare un sistema di sicurezza o condotta pericolosa, a seconda delle norme locali e della situazione. Il punto è semplice: il trucco può anche creare un disturbo temporaneo, ma lascia tracce, non garantisce alcun risultato e può trasformare un gesto apparentemente banale in un problema serio. Meglio non provarci.