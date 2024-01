Saints Row Iv Re‐Elected Switch, come GTA ma più irriverente al prezzo più basso di sempre!

Saints Row IV: Re-Elected è un videogioco open-world, sviluppato da Volition, la software house americana paladina del politicamente scorretto e del parodistico spinto ai massimi livelli. Super trash per certi versi, con spruzzate piccanti niente mali, ma anche super divertente. Un gioco alla GTA che non ha paura di mettere insieme politica, alieni, supereroi e super poteri, per tante ore di gioco all’insegna del “fa come ti pare” e distruggi tutto! L’arsenale di armi a disposizione è sterminato, il prezzo lo è moooolto meno! Super sconto Amazon -68%, vi portate a casa Saints Row IV: Re-Elected per Nintendo Switch spendendo solo 12,95 euro! Un certo idraulico italiano con casa in Giappone direbbe… Mamma mia!

Super in tutto anche nel prezzo!

La trama di Saints Row IV: Re-Elected segue gli eventi del precedente capitolo della serie, Saints Row: The Third. Il giocatore veste i panni del leader della banda criminale dei Third Street Saints, diventato il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, nel bel mezzo di un’intervista televisiva, la Terra viene invasa da una razza aliena nota come gli Zin. Il protagonista viene quindi imprigionato in una simulazione virtuale di Steelport, la città in cui si svolgono i precedenti giochi della serie. Folle, vero?

La caratteristiche da sempre distintiva della serie e in principal modo di Saints Row IV: Re-Elected è la sua ambientazione surreale e la sua trama fuori di testa. Il gioco mescola elementi di azione, avventura e sparatorie in un mondo pieno di umorismo nero e situazioni paradossali. Il giocatore ha accesso a una vasta gamma di armi e poteri sovrannaturali, che possono essere usati per affrontare gli alieni e combattere in totale libertà!

Graficamente, Saints Row IV: Re-Elected su Nintendo Switch presenta una buona qualità visiva, anche se non raggiunge la stessa fedeltà delle versioni per console più potenti. Tuttavia, il gameplay rimane fluido e estremamente godibile. Volition ha poi implementato anche rilevamento dei movimenti e la modalità multiplayer locale. Possiamo unire le forze con un amico e affrontare la campagna principale in co-op, o combattere l’uno contro l’altro in una serie di modalità multiplayer.

