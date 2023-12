Saluta la cervicale con questo comodo Supporto per Notebook in alluminio in OFFERTA!

Il supporto Glangeh per Notebook è ergonomico, con 8 livelli regolabili in altezza, alluminio ventilato, compatibile con macbook e notebook 10-16”. Oggi puoi prenderlo scontato del 6% quindi lo paghi solo 21,59 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Supporto Glangeh per Notebook: le caratteristiche

Il porta PC portatile è dotato di una struttura a forma di Z allargata a un solo polo, diversa da altri supporti presenti sul mercato che in genere utilizzano un design a doppio polo. Il design minimalista non solo garantisce stabilità, ma consente anche di risparmiare spazio. Il design è stato testato più volte e il mandrino ha un’aspettativa di vita di oltre 3.000 cicli, garantendo durata e supporto solido. Progettato per regolare facilmente l’angolo e l’altezza del laptop in base alle proprie preferenze, migliorando la postura e riducendo il mal di schiena per aumentare il comfort. Con un intervallo di regolazione dell’altezza dello schermo di 3-21.58cm (1,18-8,48 pollici) , questo alza PC portatile offre molteplici opzioni di personalizzazione che si adattano alle posizioni di lavoro ergonomiche.

Il supporto portatile è costruito in alluminio di alta qualità e supporta pesi fino a 4kg. Il pannello e la base sono dotati di cuscinetti in silicone per proteggere il dispositivo da graffi e impedire lo scorrimento involontario. I ganci di protezione estesi assicurano che il laptop rimanga saldo sul supporto, anche durante la digitazione, offrendo una maggiore stabilità. Dotato di un ampio pannello fornisce un’eccellente ventilazione e dissipazione del calore, aiutando a prevenire il surriscaldamento durante l’uso prolungato. Ciò contribuisce a proteggere il dispositivo e a prolungarne la durata. Inoltre, il supporto PC portatile scrivania può essere facilmente ripiegato in dimensioni compatte, rendendolo altamente portatile e comodo per i viaggi. Ampiamente compatibile con laptop e tablet PC da 10-16 pollici, è un accessorio versatile e utile per chi lavora spesso su questi dispositivi. Questo stand PC è ideale per l’uso in una serie di ambienti, tra cui l’ufficio, le sale riunioni, i salotti, le biblioteche, le caffetterie e le cucine.

Il supporto Glangeh per Notebook è scontato del 6% quindi lo paghi solo 21,59 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.