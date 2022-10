Salvare le password in sicurezza non è più un problema: basta usare il software giusto

Gestire tutte le proprie password in sicurezza richiede la scelta di un password manager completo e affidabile. Le opzioni in questo campo sono diverse e orientarsi non è mai semplice, soprattutto se ci si avvicina al mondo dei password manager per la prima volta.

Un eccellente punto di partenza, in questo caso, è rappresentato da NordPass, il password manager realizzato da Nord Security, autori di NordVPN, punto di riferimento assoluto del settore delle VPN. Anche NordPass è oramai salito alla ribalta come un riferimento del suo settore, grazie alle tante funzionalità e all’affidabilità certificata da tantissimi clienti sparsi in tutto il mondo.

Con la nuova Offerta Cyber, inoltre, scegliere NordPass diventa ancora più conveniente. La promozione in corso, infatti, garantisce uno sconto fino al 43% sull’abbonamento Premium che può essere attivato con una spesa equivalente di appena 1,69 euro al mese scegliendo il Piano 2 Anni.

NordPass: il password manager giusto per proteggere i propri dati

Per entrare nel mondo dei password manager, andando così a proteggere sia le proprie password che i dati delle carte di pagamento, la scelta giusta è rappresentata proprio da NordPass. Il password manager presenta una versione Premium completissima e accompagnata da una Garanzia di rimborso di 30 giorni che consente all’utente di valutare appieno le caratteristiche di questo utilissimo tool.

NordPass è in grado di salvare le password oltre che di occuparsi della compilazione automatica dei dati su tutti i propri dispositivi. Il sistema si occupa anche del salvataggio dei dati della carta di credito e delle note. Da notare, inoltre, che NordPass è in grado di rilevare password deboli e già utilizzate dall’utente, fornendo suggerimenti per massimizzare la sicurezza, oltre che di analizzare il web alla ricerca di possibili violazioni di dati.

Con l’Offerta Cyber, inoltre, NordPass conviene ancora di più. Il piano Premium costa 1,69 euro al mese scegliendo la fatturazione anticipata per i primi due anni (per una spesa di poco più di 40 euro con garanzia di rimborso integrale per il primo mese). Con il piano annuale, invece, il costo equivalente è di 1,99 euro (poco meno di 24 euro di spesa). C’è anche il piano Famiglia che include 6 account a partire da 2,79 euro.

