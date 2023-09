Samsung: 500 euro di SCONTO per l'Aspirapolvere Senza Fili Jet 90: CLAMOROSO

La pulizia della vostra casa non è mai stata così conveniente, vantaggiosa e di estrema qualità, precisione e cura: Amazon sconta del 59% (più della metà!) l’aspirapolvere senza fili Jet 90 di Samsung per un prezzo finale di 349,00€ al fronte degli 849,00€ del prezzo di listino, uno sconto di ben 500 euro assolutamente da non perdere per portarvi a casa uno dei migliori elettrodomestici sulla piazza targati Samsung.

Samsung Aspirapolvere Senza Fili Jet 90: 500 euro di sconto su Amazon!

Lo sconto del 59% su questo aspirapolvere senza fili di Samsung applicato da Amazon ha davvero del clamoroso, soprattutto se si considera il prezzo iniziale, il blasone dell’azienda produttrice e le caratteristiche e le qualità del dispositivo. Ben 200W di potenza, fino a 60 minuti di autonomia, il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole come polline o muffa. Dotato di una spazzola morbida adatta anche alle superfici più delicate come il parquet.

Muovendosi a 180 gradi, raccoglie anche la polvere più sottile in ogni angolo della casa. In più il design compatto e auto-portante consente di posizionare la base Self Standing ovunque e, come se non bastasse, con i due adattatori potrete caricare contemporaneamente due batterie, in sole 3 ore e mezza. Samsung è da sempre un leader in tutti i settori: che si tratti di hardware, telefonia, smartphone o elettrodomestici, acquistare un dispositivo Samsung equivale a dormire fra 100 cuscini in quanto garantisce qualità, affidabilità e soprattutto, elemento assolutamente da non sottovalutare, supporto e assistenza post acquisto.

L’aspirapolvere Samsung Jet 90, dunque, è in sconto del 59% su Amazon, una clamorosa offerta che vi farà risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino raggiungendo un costo totale di 349,00 euro. Non lasciate che questa enorme opportunità scappi via. Buona pulizia a tutti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.