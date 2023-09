Samsung 870 EVO SSD a 41€: l'offerta SHOCK arriva da Amazon, ma solo per 24H

Samsung 870 EVO SSD è una soluzione di archiviazione interna che offre un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai tradizionali hard disk e può migliorare significativamente la velocità e la reattività del tuo computer. Con una capacità di 500GB, questo SSD offre spazio sufficiente per conservare una vasta gamma di file, tra cui documenti, foto, video e giochi. E col prezzo di 41€ è un affare di quelli irrinunciabili su Amazon, dov’è scontato del 32%, ma solo per poche ore. Le spedizioni sono gratis.

Samsung 870 EVO SSD da 500GB

Questo SSD ha un fattore di forma standard da 2,5 pollici, il che significa che è compatibile con la maggior parte dei computer desktop e laptop. È anche ideale per l’aggiornamento di dispositivi esistenti. Grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write di Samsung, questo SSD offre prestazioni di scrittura più veloci rispetto ai suoi predecessori. Ciò significa che le operazioni di copia e salvataggio dei dati saranno più rapide.

Samsung fornisce il software Magician 6, che ti consente di monitorare e ottimizzare le prestazioni dell’SSD. Puoi anche utilizzare il software per clonare il tuo vecchio disco rigido su questo SSD in modo semplice. Samsung è noto per la qualità dei suoi prodotti e l’870 EVO non fa eccezione. Questo SSD è progettato per durare nel tempo ed è resistente agli urti e alle vibrazioni. Rispetto agli hard disk tradizionali, gli SSD consumano meno energia, contribuendo a prolungare la durata della batteria nei laptop e riducendo l’uso dell’alimentatore nei desktop.

È compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Linux. Se hai un computer più vecchio che stai cercando di migliorare, l’aggiunta di questo SSD può essere uno dei modi più efficaci per farlo. Noterai un aumento significativo delle prestazioni. In sintesi, quindi, il Samsung 870 EVO SSD da 500 GB è un’ottima scelta per chiunque desideri migliorare le prestazioni e l’affidabilità del proprio computer spendendo, oggi, una cifra abbordabilissima: appena 41€ su Amazon grazie allo sconto del 32%.

Offre una buona capacità di archiviazione, velocità di scrittura migliorate e una serie di funzionalità che lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalla navigazione web all’editing video.

