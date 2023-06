Samsung 980 da 500GB, il super SD per PC e console sotto prezzo su Amazon (offerta a tempo limitato)

Il Samsung 980 è un’unità a stato solido (SSD) interno con connessione PCIe 3.0, capacità di 500 GB e formato M.2. Questo SSD è progettato per offrire prestazioni elevate e migliorare la velocità e la reattività del tuo computer. Dotato di interfaccia PCIe 3.0, il Samsung 980 offre velocità di trasferimento dati rapide.

È in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 3500MB/s e velocità di scrittura fino a 3000MB/s, consentendo un avvio rapido del sistema operativo, caricamenti veloci delle applicazioni e multitasking fluido. Corri su Amazon, dove solo per oggi puoi averlo al suo minimo storico, ovverosia con appena 39€ per via dello sconto del 44% sul prezzo di listino che è di 69,99€.

Samsung 980 500GB: l’SSD per PlayStation 5 e PC

L’unità SSD utilizza la tecnologia V-NAND di Samsung, che garantisce prestazioni affidabili e una maggiore durata nel tempo. Grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite di Samsung, che sfrutta un ampio buffer di memoria, le velocità di scrittura sono ottimizzate per migliorare le prestazioni complessive del sistema.

L’installazione dell’SSD Samsung 980 è semplice grazie al suo formato compatto M.2, che si collega facilmente alle schede madri compatibili. L’unità è anche retrocompatibile con interfacce PCIe 2.0, offrendo versatilità per i sistemi più vecchi. Inoltre, il software Samsung Magician consente di monitorare e gestire le prestazioni dell’SSD, ottimizzare le impostazioni e mantenere il firmware aggiornato.

Complessivamente, il Samsung 980 500 GB PCIe 3.0 NVMe M.2 Internal Solid State Drive è una soluzione di archiviazione affidabile e ad alta velocità che può migliorare significativamente le prestazioni del tuo sistema. Che tu stia aggiornando un sistema esistente o costruendo un nuovo computer, questo SSD offre velocità di trasferimento dati rapide e uno spazio di archiviazione affidabile per una migliore esperienza informatica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.