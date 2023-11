SAMSUNG 990 PRO M.2 in OFFERTA su Amazon: fai VOLARE il PC o la tua PlayStation 5

Per coloro che cercano la massima potenza e velocità nell’archiviazione, le SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 rappresentano un’opzione di alto livello. Con una capacità di 2000 GB, supportano la tecnologia PCI Express 4.0 e offrono prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia V-NAND MLC NVMe.

Questo standard di ultima generazione raddoppia la larghezza di banda rispetto al PCIe 3.0, ecco perché ad esempio la memoria SAMSUNG 990 PRO M.2 che ti segnaliamo oggi è indicata per sfruttare al meglio la tua PlayStation 5 (o i PC più “pesanti”). Approfitta allora dell’offerta super di Amazon, e assicurati la tua unità a un prezzo davvero vantaggioso, ovverosia 186€ incluse le spedizioni via Prime. Potrai solo guadagnarci in prestazioni sia sulla tua console che sul tuo PC.

Affidabilità con V-NAND MLC NVMe per la memoria SAMSUNG 990 PRO M.2

La tecnologia V-NAND MLC NVMe implementata in queste memorie assicura una maggiore affidabilità e durata nel tempo. La Multi-Level Cell (MLC) consente di memorizzare più dati in ciascuna cella, migliorando l’efficienza e la resistenza dell’unità. Con una capacità di archiviazione di 2000 GB, queste memorie offrono spazio più che sufficiente per ospitare grandi quantità di dati, applicazioni e file multimediali. Ideali per chi richiede prestazioni elevate e ampie capacità di archiviazione.

Le SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 sono progettate per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di tecnologia che richiedono il massimo dalle loro unità di archiviazione. Sono particolarmente adatte per l’editing video, il gaming ad alta risoluzione e le applicazioni che richiedono velocità di lettura e scrittura elevate.

Se sei alla ricerca di memorie M.2 ad alte prestazioni, le SAMSUNG Memorie 990 PRO sono una scelta eccellente. Con una capacità generosa, la potenza del PCIe 4.0 e la sicurezza della tecnologia V-NAND MLC NVMe, queste memorie sono progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti e degli appassionati di tecnologia più esigenti. Approfitta allora dell’offerta super di Amazon, e assicurati la tua unità a un prezzo davvero vantaggioso, ovverosia 186€ incluse le spedizioni via Prime. Potrai solo guadagnarci in prestazioni sia sulla tua console che sul tuo PC:

