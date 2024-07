Samsung al Prime Day su Amazon: sconti INFINITI su smartphone, tablet, cuffie e smartwatch

Il Prime Day su Amazon è finalmente arrivato, portando con sé due giorni di sconti straordinari su una vasta gamma di prodotti. Questo evento annuale è un’opportunità unica per gli acquirenti di approfittare di offerte eccezionali su articoli di elettronica e molto altro. Tra i protagonisti indiscussi di quest’anno ci sono i prodotti Samsung, noti per la loro qualità, innovazione e affidabilità.

Dai televisori di ultima generazione agli smartphone all’avanguardia, passando per elettrodomestici intelligenti e accessori hi-tech, le offerte Samsung durante il Prime Day promettono di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Scopriamo insieme alcune delle migliori offerte disponibili.

Samsung al Prime Day Amazon: le migliori offerte disponibili

Tra gli sconti Samsung per il prime day ci sono tantissimi prodotti interessanti a prezzi molto convenienti. In prima battuta, vanno in sconto diversi smartphone e tablet su diverse fasce di prezzo, inclusi i modelli top di gamma. Galaxy A54 5G scende a soli 306€, mentre il Galaxy S23 si trova oggi a 609€ e il tablet Galaxy Tab A9+ raggiunge il prezzo minimo di soli 155€.

Vanno in offerta anche gli accessori, in particolare le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro a 119€ e gli smartwatch Galaxy Watch6 in promozione con prezzi da 179€.

Inoltre, vanno in offera anche i laptop: Samsung Galaxy Chromebook Go va a 159€ e il Galaxy Book3 si trova in sconto a 549€.

