Samsung annuncia Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: specifiche, prezzi e dove prenotarli

Samsung Electronics in particolare annuncia la nuova rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli: Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Entrambi i dispositivi presentano formati personalizzabili, esperienze su misura e prestazioni ottimizzate. Giunta ormai alla quarta generazione, la serie Galaxy Z continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni. Scopriamoli insieme uno per uno.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è lo smartphone ideale per svolgere più attività contemporaneamente. Possiede un grande schermo interno pieghevole da 7,6 pollici (può essere usato da chiuso, da aperto o in modalità Flex, con angolazioni tra 75 e 115°) e gode della presenza del sistema operativo Android 12L. Di fatto Galaxy Z Fold4 è il frutto delle costanti innovazioni Galaxy nel settore ed è lo smartphone più potente dell’azienda.

In Z Fold4 Samsung ha racchiuso tutta la propria competenza nel campo della tecnologia mobile, creando un dispositivo con maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso: aperto, chiuso o in modalità Flex.

Inoltre, è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata da Google per esperienze su schermi ampi, come i foldable. Con Z Fold4 il multitasking è più facile che mai per essere più produttivi anche durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti. La multifunzionalità è anche più intuitiva, grazie a semplici gesti di scorrimento.

Con uno solo gesto è possibile passare dalle app a schermo intero alle finestre pop-up oppure dividere a metà lo schermo in modo da avere più possibilità di multitasking.

Samsung Z Flip4

Il Samsung Z Flip 4 è invece il nuovo foldable più piccolo di Samsung, con display esterno da 1,9″.Galaxy Z Flip4 migliora le funzioni preferite dai nostri utenti, diventando così il dispositivo ideale per esprimersi senza limiti. Il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare. Z Flip4 è pensato per essere utilizzato veramente a mani libere – per fare di più senza dover mai aprire lo smartphone.

Fare chiamate, rispondere a messaggi, e addirittura controllare il widget di SmartThings Scene: ora tutto questo è possibile dallo schermo esterno.

Con Galaxy Z Flip4 è possibile scattare foto, guardare contenuti e restare connessi più a lungo tra una carica e l’altra grazie alla batteria potenziata da 3.700 mAh. Con la Ricarica Ultra-Rapida, ora supportata su Z Flip4, si può ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti, mantenendo gli utenti connessi anche quando la batteria si sta scaricando. Il design è il più elegante di sempre e si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido.

Z Flip4 può essere completamente personalizzato internamente ed esternamente, con i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale, per arricchire il proprio stile con font, icone e design personalizzati.

Disponibilità

Galaxy Z Flip4 arricchisce lo stile degli utenti con design premium e colori tradizionali, Bora Purple e Graphite, oltre a colori nuovi, Pink Gold e Blue. La gamma ampliata Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition offre inoltre colori per un totale di 75 combinazioni tra cui scegliere, per consentire agli utenti di decidere liberamente il look del proprio dispositivo. Galaxy Z Fold4 e la Standing Cover with Pen 34 sono proposti negli eleganti colori Graygreen, Beige e Phantom Black. Inoltre, Galazy Z Fold4 è disponibile anche nella colorazione Burgundy esclusivamente su Samsung.com.

Galaxy Z Flip4 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.149;

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.199;

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.329.

Galaxy Z Fold4 sarà invece acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.879;

nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.999;

nella versione da 12 GB + 1TB a partire da 2.249€ esclusivamente su Samsung.com.

