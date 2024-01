Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry da 9 kg Classe A++ a soli 484,98€ su Amazon (OFFERTA TOP)

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9 kg rientra tra le offerte Amazon di giornata da non perdere. Grazie all’ultima promozione, è acquistabile a 484,98€ invece di 529€. E per chi non vuole affrontare la spesa in un’unica soluzione, può usufruire delle rate di Cofidis: per sfruttare questa occasione è sufficiente selezionare l’opzione del pagamento rateale in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Crystal EcoDry di Samsung è tra le migliori asciugatrici con caricamento frontale da 9 kg disponibili. Tra le caratteristiche di punta troviamo la pompa di calore che permette un’asciugatura ecologica, la classe di efficienza energetica A++ e la tecnologia Optimal Dry.

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry in offerta a 484,98€ su Amazon

Il fiore all’occhiello dell’asciugatrice Crystal EcoDry in offerta su Amazon è il sensore Optimal Dry, che calibra in automatico la durata di ogni ciclo di asciugatura e la temperatura per risultati sempre perfetti. La ciliegina sulla torta è poi offerta dall’impiego della pompa di calore, in grado di restituire asciugature convenienti, delicate ed efficienti.

Efficienza testimoniata dalla classe A++, per un risparmio in bolletta significativo. Questo è dovuto dallo scaldare l’aria non con l’elettricità ma con uno specifico “refrigerante”, che fa sì che si evitino inutili sprechi di energia.

Infine, da notare il programma Hygiene Care, grazie al quale l’asciugatrice previene l’accumulo dei batteri su peluche, lenzuola, indumenti e abiti, andando a eliminare il 99,99% di essi.

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry è in offerta a soli 484,98€ su amazon.it, con tanto di spese di spedizione gratuita per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Prime e la consegna programmata senza costi aggiuntivi per tutti.

