Samsung cancella la migliore funzione dai suoi dispositivi

Il nuovo tracker Bluetooth cambia faccia e perde il foro integrato per il portachiavi, dettaglio non da poco per chi lo usa su chiavi, borse, bici o collari per animali domestici.

La novità che salta subito agli occhi non è una funzione, ma la forma. Con il Galaxy SmartTag 3, Samsung lascia alle spalle il profilo allungato dello SmartTag 2, quello con finitura opaca e foro rinforzato in metallo, abbastanza grande per infilare un anello portachiavi o un piccolo moschettone. Una soluzione semplice. Forse poco raffinata, ma comoda. E per molti bastava così.

Il nuovo modello sceglie invece una linea più compatta e arrotondata, vicina ai tracker senza aggancio diretto. Alcuni osservatori lo hanno già definito un design “a ciottolo”. Bello o meno, il punto pratico è un altro: per attaccarlo a un mazzo di chiavi o a uno zaino potrebbe servire un accessorio aggiuntivo. Una custodia, un supporto, qualcosa da comprare a parte. Non una rivoluzione, certo, ma un passaggio in più per un prodotto nato proprio per restare attaccato agli oggetti che non vogliamo perdere.

La scelta segue una strada già vista. Anche l’AirTag di Apple, uno dei tracker più noti, non ha un foro integrato. Lo stesso vale per il recente Pixel Tag di Google. Samsung, che con la generazione precedente aveva puntato su una soluzione più pratica, ora sembra avvicinarsi a quel tipo di design: superfici pulite, pochi elementi visibili e maggiore peso agli accessori. Una scelta che non piacerà a tutti.

iPhone e SmartThings: cosa si può fare e cosa resta fuori

Il passo più importante del Galaxy SmartTag 3 è l’apertura agli iPhone e agli altri dispositivi iOS. Non era scontato, per un prodotto Samsung. Secondo quanto comunicato, il tracker potrà essere usato non solo con gli smartphone Galaxy, ma anche con i dispositivi Apple tramite l’app Samsung SmartThings, già disponibile sugli store digitali.

Un tracker Bluetooth senza foro per portachiavi vicino a chiavi e anello separato, a richiamare il tema del nuovo SmartTag 3.

Attenzione, però: l’esperienza non sarà la stessa offerta dentro il mondo Samsung. Con un iPhone, lo SmartTag 3 non userà la rete Dov’è di Apple, quella degli AirTag. Continuerà invece a passare da SmartThings. In sostanza, chi ha un iPhone potrà collegare e gestire il dispositivo dall’app Samsung, ma alcune funzioni più avanzate resteranno legate ai telefoni Galaxy e alla rete di localizzazione costruita attorno ai prodotti del marchio coreano.

C’è poi una domanda ancora aperta. Al momento dell’annuncio, Samsung non ha chiarito in modo definitivo se il Galaxy SmartTag 3 funzionerà anche con smartphone Android non Galaxy. È un dettaglio importante, perché una compatibilità davvero larga potrebbe rendere il prodotto uno dei pochi tracker capaci di muoversi tra mondi diversi. Per ora la certezza è una: l’apertura agli utenti Apple. Poco, forse, per chi aspettava un dispositivo universale. Abbastanza, invece, per famiglie e gruppi in cui convivono Android e iOS.

Avvisi anti-smarrimento: posizione, movimento e oggetti dimenticati

Sul fronte delle funzioni, il Galaxy SmartTag 3 non si limita a ritrovare un oggetto quando ormai è sparito. Come altri tracker Bluetooth, può essere localizzato grazie ai segnali raccolti dai dispositivi Galaxy nelle vicinanze che fanno parte della rete Samsung. Il funzionamento è quello ormai conosciuto: il tag manda un segnale, un dispositivo compatibile lo rileva e la posizione viene aggiornata nell’app.

La parte più utile, però, sta negli avvisi prima che il danno sia fatto. Con Place Notification, l’utente può impostare una zona precisa — il giardino di casa, il garage, il cortile del condominio — e ricevere una notifica quando l’oggetto collegato al tag esce da quell’area. Una funzione pensata per situazioni molto concrete: una bicicletta, una borsa da lavoro, magari il collare di un animale domestico, se il dispositivo è fissato in modo sicuro.

C’è anche Movement Detection Alert, che manda un avviso quando l’oggetto taggato viene spostato. Può servire per un monopattino lasciato in strada, uno zaino in ufficio, una valigia in aeroporto. L’avviso left behind, invece, segnala quando ci si allontana dal tag. La classica distrazione: chiavi o giacca dimenticate al ristorante, borsa lasciata su una sedia. Funzioni semplici, ma è spesso qui che si misura l’utilità vera di questi dispositivi.

Smart home dal tracker: il pulsante comanda le routine, poi il lancio

Il Galaxy SmartTag 3 non serve soltanto a ritrovare oggetti. Samsung ha confermato anche le funzioni legate alla smart home, grazie al supporto a SmartThings IoT Control. Il pulsante fisico del tracker può avviare routine già impostate nell’ecosistema domestico dell’azienda: accendere le luci, far partire una scena, comandare dispositivi compatibili.

È un dettaglio che allarga un po’ il ruolo del prodotto. Il tracker diventa anche un piccolo telecomando da tenere in tasca o da portare con sé durante la giornata. Qui, però, torna il problema del design. Senza foro per portachiavi, la comodità dipenderà più facilmente da custodie e supporti esterni. Un piccolo paradosso, soprattutto per chi aveva apprezzato la praticità dello SmartTag 2.

Il lancio partirà dalla Corea il 7 ottobre 2026. Una disponibilità più ampia è prevista in seguito, ma Samsung non ha ancora indicato tempi e mercati per la distribuzione internazionale. Il nuovo SmartTag arriva quindi con una promessa forte, cioè parlare anche agli utenti iPhone, e con una rinuncia destinata a far storcere il naso a chi voleva un oggetto pronto all’uso, senza accessori da comprare a parte. In mezzo resta il solito equilibrio, non sempre facile, tra design, ecosistema e praticità quotidiana.