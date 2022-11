Samsung Chromebook 4+, notebook da 15.6" a prezzo RIDICOLO (-54%)

Questa offerta di Amazon ti dà l’opportunità di acquistare il Chromebook 4+ di Samsung a un prezzo molto conveniente, complice l’incredibile sconto del 54% che ti fa risparmiare ben 220€ rispetto il normale prezzo di vendita. Ad appena 189€, il computer portatile di Samsung ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti una buona esperienza di utilizzo: ci puoi navigare in rete, chattare sui social, guardare video, ascoltare la musica, lavorare, studiare e molto altro ancora.

Nonostante un prezzo di vendita evidentemente super aggressivo, il notebook del colosso hi-tech vede la presenza di componenti hardware di tutto rispetto.

Sconto del 54% su Amazon per l’ottimo Samsung Chromebook 4+

Frontalmente un pannello da 15.6 pollici ad altissima risoluzione è ideale per lavorare su tante finestre e anche per guardare video a tutto schermo, mentre sotto il cofano un valido processore ti assicura rapidità di utilizzo e di apertura delle app.

A tutto ciò, inoltre, si aggiungono la presenza di una batteria da 39 Wh che ti accompa per un giorno intero e ovviamente Chrome OS. Il sistema operativo di Google non solo è molto semplice da utilizzare, ma ti dà la possibilità di accedere a tutti i servizi web di Google anche in modalità offline per continuare a lavorare anche senza connessione Wi-Fi.

L’offerta Amazon di oggi sul Chromebook 4+ di Samsung è la tua migliore occasione per acquistare un notebook molto valido a un prezzo ridicolo. Inoltre, se lo acquisti subito ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizione gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.