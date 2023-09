Samsung Crystal UHD 50 pollici, TV bella grande ma il prezzo è piccolo piccolo!

Se state cercando una smart TV di qualità ad un prezzo decisamente abbordabile questa Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT è quella che fa per voi! Questa TV Crystal UHD ha un pannello LED da 50 pollici con risoluzione 4K UHD, che presenta immagini nitide e dettagliate con colori brillanti e vivaci. Amazon ce la presenta oggi con uno sconto decisamente allettante, un ottimo MENO 13% che taglia il prezzo di ben 61 euro, per un costo finale di 419 euro! Non male, vero? L’offerta è davvero interessante, acquisto consigliatissimo!

Che bella TV

La tecnologia Crystal UHD di Samsung rende le immagini ancora più realistiche grazie alla sua capacità di migliorare i dettagli e di riprodurre una gamma più ampia di colori. Questa TV è in grado di fornire un’esperienza di visione immersiva grazie al suo design elegante e ai bordi ultra-sottili, che permettono di godere appieno dei contenuti visualizzati.

Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT è dotato di varie funzionalità smart che permettono di accedere a una varietà di contenuti online. Grazie al sistema operativo Tizen di Samsung, è possibile accedere facilmente a servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, oltre a poter navigare su Internet, guardare video su YouTube e accedere alle proprie app preferite direttamente sulla TV. Il tutto in costante aggiornamento.

La TV è dotata di diverse tecnologie avanzate per aumentare la qualità delle immagini:

Contrast Enhancer: regola dinamicamente il contrasto, ottimizzando profondità e colore.

HDR: La tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa della TV, per offrire una gamma immensa di colori e dettagli visivi.

PurColor: consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Motion Xcelerator: Motion Xcelerator valuta e compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti.

Processore Crystal 4K: il potente sistema di upscaling dona alle immagini una risoluzione 4K.

Davvero una bella TV, bella grande e dal costo decisamente contenuto visto l’ottimo sconto Amazon MENO 13%!

