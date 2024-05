Samsung Crystal UHD 55 pollici: lo sconto Amazon è bello grosso MENO 33 PER CENTO

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è una smart TV Samsung di fascia media dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Ma come ormai tutti sappiamo l’etichetta fascia media è solo per una banale questa di prezzo, visto che come da consolidata tradizione Samsung, tutti i loro dispositivi, piccoli o grandi che siano, non sono costruiti a compartimenti stagni. E questa smart TV è si fascia media, ma andando a vedere nel dettaglio ha una dotazione tecnologica di tutto rispetto, che la colloca per certi versi più in alto. Lo sconto è quindi decisamente gradito: MENO 33%, il prezzo di listino precipita da 700 euro a 470 euro! Si, avete letto bene, un risparmio netto di ben 230 euro!

Colori spettacolari

Il cuore di Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è il processore Crystal UHD 4K di Samsung analizza e ottimizza i contenuti in tempo reale per offrire la migliore qualità dell’immagine possibile. Questo processore è in grado di upscalare le fonti in bassa risoluzione in modo da renderli più nitide e dettagliate. Inoltre regola automaticamente la luminosità e il contrasto per adattarsi alle condizioni di illuminazione dell’ambiente.

E sempre nell’ambito di una resa dei colori viva e vibrante Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT supporta la tecnologia PurColor consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori e ovviamente l’ HDR che migliora ulteriormente la brillantezza delle immagini aumentando la gamma di colori e il contrasto. A tutto vantaggio del realismo visivo.

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è anche un’ottima TV lato gaming, con la presenza di Motion Xcelerator che valuta e compensa automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti e di OTS Lite, ovvero un audio surround virtuale decisamente efficace e spaziale.

