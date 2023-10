La qualità Samsung oggi costa POCO: ecco il 55 pollici!

Acquistare oggi una Smart TV può essere molto dispendioso se si parla di prodotti Samsung. Esiste tuttavia una serie più economica, ottima dal punto di vista qualitativo, ma dal prezzo davvero molto concorrenziale. Ecco quindi un modello appartenente alla serie Crystal UHD da ben 55 pollici che, visto anche il prezzo, è un vero best buy. Grazie allo sconto Amazon del 25% il modello UE55AU7090UXZT oggi costa solo 328,99€. L’offerta è da prendere al VOLO!

La Smart TV Samsung che ti fa risparmiare in modo intelligente

Tra i punti di forza delle TV Samsung c’è la qualità costruttiva, il design e gli assemblaggi perfetti. Anche la serie Crystal UHD, se rapportata al prezzo, non è da meno. Grazie all’attenzione posta dall’azienda coreana nella realizzazione di questo modello, il design risulta molto curato e perfetto per inserire il prodotto in qualsiasi ambiente: dal salotto alla camera da letto.

Oltre questo, le dimensioni sono piuttosto contenute. La sua tecnologia LED offre immagini di una chiarezza e luminosità invidiabile, mentre la risoluzione 4K garantisce dettagli altissimi e una visione senza paragoni.

Uno degli aspetti più interessanti di questa TV è il Processore Crystal 4K. Questo garantisce che ogni sfumatura di colore venga esaltata in modo corretto, rendendo le immagini incredibilmente vivide e realistiche. L’HDR, inoltre, fa sì che le scene buie diventino nitidamente visibili, mentre Motion Xcelerator migliora ulteriormente l’esperienza di gioco, portandola a un livello molto elevato.

Grazie all’OTS Lite, l’audio segue dinamicamente l’azione sullo schermo, garantendo un’esperienza sonora molto soddisfacente. Anche la connettività non è da meno: non mancano Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, offrendo così una vasta gamma di opzioni per collegare i diversi dispositivi.

Ecco quindi che arriviamo alle conclusioni: chi desidera migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico deve acquistare la SAMSUNG TV Crystal UHD 4K UE55AU7090UXZT per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Grazie allo sconto offerto da Amazon del 25%, oggi questa TV costa solo 328,99€. Non aspettare e comprala subito!

