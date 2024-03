SAMSUNG Crystal UHD Smart TV 55 pollici, il prezzo crolla e il risparmio aumenta!

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è un televisore di fascia media che offre una qualità dell’immagine eccezionale e una serie di funzionalità avanzate per una visione di alta qualità a tutto tondo. Ovviamente essendo una TV Samsung la fascia media punta decisamente in alto, sia a livello di qualità video che costruttive e software. Una TV davvero BEST BUY capace di accontentare sia i videogiocatori più appassionati ed esigenti sia gli amanti del grande cinema. Per questo lo sc0nto proposto oggi da Amazon è davvero allettante: MENO 36%, ovvero un taglio di prezzo di ben 250 euro! Da 700 euro a 450 euro! Davvero un super sconto da non lasciarsi sfuggire!

Immagine cristalline

Il design di Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è elegante e moderno, con un telaio sottile e una cornice minimale che valorizzano l’immagine sullo schermo. Il televisore è dotato di un supporto per il montaggio a parete per adattarsi a diverse esigenze di arredamento.

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è progettato per offrire una qualità dell’immagine cristallina grazie alla sua risoluzione 4K UHD, che garantisce dettagli nitidi e colori vividi. Inoltre la TV è dotata di tecnologia HDR che migliora il contrasto e la gamma dinamica, offrendo immagini più realistiche e dettagliate. Da ultimo troviamo la tecnologia PurColor consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Tra le altre caratteristiche vincenti di Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT troviamo la tecnologia di upscaling grazie al processore Crystal 4K che converte i contenuti con risoluzione inferiore in immagini di qualità 4K, garantendo una visione ottimale su questo televisore UHD.

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è equipaggiato con diverse funzionalità smart che consentono di accedere a una vasta gamma di contenuti online. Grazie al sistema operativo Tizen le piattaforme streaming sono tante e sempre in costante aggiornamento.

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT è un televisore che offre un’eccellente qualità dell’immagine, un design elegante e tutte quelle funzionalità smart che espandono i contenuti da guardare.

