Samsung elimina i filtri nei video: cosa cambia con One UI 8.5

Samsung ha tolto dai Galaxy aggiornati a One UI 8.5 i filtri durante la registrazione video. Una funzione semplice, ma usata da molti per applicare effetti in tempo reale prima ancora di premere “rec”.

L’aggiornamento sta arrivando nel 2026 su smartphone e tablet del marchio e la novità, emersa dalle prime prove sull’app Fotocamera Samsung, sembra dipendere da una scelta software che l’azienda, per ora, non ha spiegato.

Filtri video spariti su One UI 8.5 e One UI 9 Beta

Con One UI 8.5 i filtri video Samsung non si trovano più nella modalità di registrazione. Restano invece al loro posto nella sezione foto. Sembra un dettaglio, ma per chi li usava cambia parecchio: effetti come Film classico, Cristallo, Bianco, Film pop o Film retrò potevano essere scelti prima di girare un video, così da ottenere subito un certo colore e una certa resa dell’immagine. Ora, passando alla modalità video, l’icona dei filtri non compare più.

La rimozione, secondo le verifiche riportate da TuttoAndroid, riguarda tutte le principali opzioni di ripresa: 8K, 4K, 1080p e HD, sia a 30 fps sia a 60 fps. Cambiare risoluzione o frame rate non serve: i filtri non tornano. E c’è un dettaglio che rende la vicenda meno marginale. La stessa assenza è stata notata anche su One UI 9 Beta. Per questo sembra meno probabile un semplice errore grafico o un guasto momentaneo, anche se senza una nota ufficiale di Samsung non si può escludere del tutto.

Galaxy coinvolti e novità fotografiche dell’aggiornamento

La One UI 8.5 è arrivata prima in versione stabile sulla serie Galaxy S26. Poi ha iniziato a raggiungere altri dispositivi Samsung, a partire dai modelli di fascia alta come Galaxy S25, Galaxy S24 e Galaxy S23. L’aggiornamento è stato distribuito anche su alcuni modelli di fascia media, tra cui Galaxy A56 5G, e sui primi tablet compatibili: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+.

Il pacchetto, va detto, non porta solo rinunce. Sul lato fotografico Samsung ha inserito diverse novità: una scansione dei documenti migliorata, le anteprime a colori dei video Log in tempo reale e tre nuovi filtri per i ritratti. Proprio per questo la sparizione dei filtri dai video ha spiazzato diversi utenti. L’app Fotocamera continua a ricevere ritocchi e nuove funzioni, ma una possibilità già presente è stata tolta da una modalità molto usata. “Me ne sono accorto provando a registrare in 4K, pensavo fosse cambiata posizione”, ha scritto un utente nei commenti alla notizia. Una reazione che, dalle prime segnalazioni, non sembra isolata.

Resta la Galleria, in attesa di una risposta da Samsung

Qualcuno ha provato una strada alternativa: scegliere un filtro nella modalità foto e poi avviare un video tenendo premuto il pulsante di scatto. Ma il trucco non funziona. Dalle prove effettuate, appena parte la registrazione il filtro viene disattivato. Niente scorciatoie, quindi. L’unica soluzione rimasta è girare il filmato senza effetti e applicarli dopo, dalla Galleria Samsung.

Non è però la stessa cosa. Applicare un filtro dopo la registrazione può portare a una compressione del video, con una perdita di qualità rispetto al file originale. Il problema pesa soprattutto per chi lavora con filmati in alta risoluzione o usa lo smartphone per creare contenuti social già pronti da pubblicare. Al momento Samsung non ha dato spiegazioni pubbliche sulla rimozione. Se fosse una scelta voluta, l’azienda potrebbe ripensarci con un futuro aggiornamento. Se invece fosse un problema software, la correzione potrebbe arrivare con una patch. Per ora resta un’assenza evidente, e per diversi utenti anche piuttosto scomoda.