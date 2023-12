Samsung Evo Select la microSD 128GB più affidabile, solo OGGI a metà prezzo (12€)

Esplora il mondo della memorizzazione affidabile con la Samsung Evo Select (MB-ME128KA), una scheda microSD da 128 GB progettata per offrire prestazioni elevate e capacità generose. Con la certificazione UHS-I U3, questa scheda offre velocità di lettura fino a 130 MB/s, garantendo una rapida trasferimento dei dati.

Perfetta per mille usi, oggi può essere tua al prezzo bassissimo di appena 12€ grazie allo sconto disponibile su Amazon del 48%, che tradotto in soldoni significa un risparmio di quasi 12€ sul listino ufficiale. Il tutto, ovviamente, con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

Samsung Evo Select, microSD da PAURA

La scheda vanta una capienza di 128 GB, pertanto offre uno spazio di archiviazione generoso per foto, video, musica e altro ancora. È ideale per fotografi, videomaker e utenti che necessitano di ampio spazio per i loro file. La certificazione UHS-I U3 assicura che la scheda sia in grado di gestire dati ad alta velocità, rendendola perfetta per registrazioni video in 4K UHD, scatti rapidi e trasferimenti veloci.

Con l’adattatore SD incluso, puoi utilizzare facilmente questa scheda microSD con una varietà di dispositivi, tra cui fotocamere, videocamere e laptop che supportano schede SD standard. Con dimensioni di ‎1.5 x 1.1 x 0.1 cm e un peso di 0.26 grammi, la Samsung Memorie Evo Select è compatta e leggera, rendendola ideale per dispositivi mobili, droni, action cam e altro ancora.

Affidati alla robustezza e all’affidabilità di una delle principali aziende nel settore della tecnologia e ordina oggi la la Samsung Evo Select e potenzia la capacità di archiviazione dei tuoi dispositivi con una scheda microSD di alta qualità.

Che tu sia un professionista o un appassionato, questa scheda offre la prestazione e lo spazio di cui hai bisogno. Quindi non esitare e corri a farla tua al prezzo bassissimo di appena 12€ grazie allo sconto disponibile su Amazon del 48%. Il tutto, ovviamente, con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.