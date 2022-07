C’è chi la chiama pennetta, chi chiavetta, chi pen-drive e chi flash drive. Il nome non cambia l’estrema utilità di questo accessorio, che però deve essere affidabile e performante, e per questo motivo è il caso di affidarsi a brand di un certo spessore, come Samsung. Ebbene, la sua Flash Drive USB-A 3.1 da 25GB è attualmente in offerta su Amazon con un pazzesco sconto di 32,79 euro. Stiamo parlando di uno dei migliori gadget della sua categoria.

La Flash Drive di Samsung in questione è venduta e spedita da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a Prime. Solo per oggi, tua a 39 euro (da 71,79 euro).

Questa Flash Drive è davvero un concentrato di potenza e velocità. È compatibile con USB Gen 3.1 e versioni precedenti e mette sul piatto una velocità di lettura che si spinge fino ai 400 MB/s. E che dire poi dei quattro livelli di protezione (acqua, campi magnetici, alte temperature e urti)? Difficile trovare di meglio oggi sul mercato.

L’unità flash è un gadget per tutti gli utenti, nessuno esclusivo. Puoi utilizzarla per una archiviazione estesa oppure per trasferimenti di file da un PC desktop ad un laptop, oppure per caricarci film, serie televisive e video personali da vedere in TV. E non ci sono problemi di compatibilità: funziona alla perfezione tanto su macOS quanto su Windows.

Le sue dimensioni sono incredibilmente compatte ed è stata progettata come un portachiavi, in modo da prevenirne la perdita.

Insomma, questa unità Flash Drive di Samsung Memoria ha proprio tutto quello che serve. Sconto compreso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.