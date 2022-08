Samsung è tra i giganti della tecnologia e vanta un listino con prodotti per tutte le tasche e tutte le esigenze. Ha i suoi straordinari top di gamma (anche pieghevoli, come gli ultimi Z Fold4 e Z Flip4), ma anche smartphone decisamente più economici ma comunque affidabili. Come il Galaxy A03, device con display HD+ da 6,5″ e batteria da 5000mAh che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 132 euro grazie allo sconto del 17% sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy A03 ha tutto quello che ti serve

Qualcuno lo potrebbe considerare un muletto oppure un secondo smartphone. Ma in realtà, questo Galaxy A03 ha tutte le carte in regola per assumere il ruolo di device principale, da portare sempre in giro senza preoccuparsi della batteria, che ha una capacità monstre di 5000mAh.

Lo smartphone vanta un display con diagonale da 6,5 pollici, risoluzione HD+ e design Infinity-V (dovuto alla tacca sulla parte superiore, che ospita la fotocamera frontale da 5MP). Il Galaxy A03 ha poi una finitura affusolata, le curve lo rendono facile da impugnare, mentre la finitura opaca sul retro – molto piacevole al tatto – rende davvero unico questo piccolo gioiellino.

Passiamo al comparto multimediale: sul retro spicca un modulo con doppia lente, di cui una – la principale – da 48MP; per quanto riguarda invece il sistema audio, la qualità è garantita dalla tecnologia Dolby Atmos (per nulla scontata su un budget phone).

Il sistema operativo del Samsung Galaxy A03 è Android 11 (con One UI Core), ben gestito dai 64GB di archiviazione interna (espandibile) e dai 4GB di RAM.

