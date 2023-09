Samsung Galaxy A04s a 114€: regalati un BUDGET PHONE coi fiocchi

Il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta Amazon in ambito smartphone: il Samsung Galaxy A04s è in vendita a un prezzo assolutamente imperdibile. Infatti, grazie allo sconto fuori scala del 36%, il device a marchio Samsung crolla ad appena 114€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il costo super economico e alla portata di tutti, lo smartphone del colosso sudcoreano ha tutte le carte per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Amazon svende il budget phone Samsung Galaxy A04s con il 36% di sconto

Apprezzato per il suo design senza fronzoli e la scheda tecnica estremamente ottimizzata, Samsung Galaxy A04s monta un bel pannello Infinity-V da 6.5 pollici con una fotocamera frontale da 5 MP per selfie belli e definiti. Alimentato da una mega batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, c’è anche spazio per un comparto fotografico triplo con tanto di sensore principale da 50 MP: il risultato è un’esperienza fotografica fuori scala per il prezzo di vendita.

Fatti un favore e agguanta al volo questa super offerta di Amazon sul budget phone Android di Samsung, oggi in vendita con uno sconto scioccante del 36%. Fai in fretta e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.