Samsung Galaxy A04s in offerta: il prezzo crolla del 36%, non perdere l'OCCASIONE

Il Samsung Galaxy A04s è uno smartphone Android 12 che offre un’esperienza completa e affidabile per chi cerca un dispositivo versatile e accessibile. Con un display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici, questo smartphone offre un’ampia area di visualizzazione per guardare video, navigare online e godere delle applicazioni con chiarezza.

La combinazione di 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile consente un’esperienza fluida e la possibilità di archiviare foto, video, app e molto altro. La memoria espandibile offre la flessibilità di aumentare lo spazio di archiviazione in base alle tue esigenze. Prendilo ora a 116€ su Amazon, lo sconto è del 36% e le spedizioni sono gratis con Prime.

Samsung Galaxy A04s, il mediogamma completo e versatile

La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A04s offre un’autonomia sufficiente per affrontare una giornata intensa di utilizzo. Sia che tu stia navigando sui social media, giocando a giochi o effettuando chiamate, la batteria di lunga durata garantisce che il telefono sia sempre pronto quando ne hai bisogno.

Lo smartphone è dotato di una configurazione a tripla fotocamera sul retro, che include una fotocamera principale da 13 MP, una fotocamera ultra grandangolare e una fotocamera di profondità per scatti creativi. La fotocamera frontale da 5 MP è ideale per selfie nitidi e videochiamate.

Il Samsung Galaxy A04s supporta la versione italiana di Android 12, garantendo un’esperienza utente aggiornata e ricca di funzionalità. L’interfaccia utente Samsung One UI offre un design intuitivo e facile da usare. In conclusione, il Samsung Galaxy A04s è una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone Android affidabile, con una batteria potente, un ampio display e una fotocamera versatile, il tutto a un prezzo accessibile, appena 116€ su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.