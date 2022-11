Samsung Galaxy A13 al minimo storico: prezzo in picchiata su Amazon

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio. Soprattutto, vanta un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Galaxy A13 combina un design morbido al tocco e colori delicati. Le linee affusolate favoriscono una presa confortevole e facilitano l’utilizzo del dispositivo. Non aspettare troppo, chiudi l’acquisto su Amazon subito a soli 157€. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Samsung Galaxy A13: medio gamma di successo

Galaxy A13 ha la velocità di elaborazione e lo spazio di archiviazione che hai sempre cercato. L’avanzato processore Octa-core e la potente RAM garantiscono prestazioni fluide ed efficienti, mentre l’ampia memoria interna ti permette di conservare tutti i tuoi ricordi. Se poi aggiungi una scheda microSD, potrai avere fino a 1TB di spazio in più. Integrato nell’hardware e nel software del tuo smartphone, poi, Samsung Knox protegge il tuo dispositivo dal momento dell’accensione. Grazie alla sicurezza multilivello, difende i tuoi dati sensibili da malware e altre minacce.

Quattro fotocamere per catturare ancora di più. Rendi i tuoi ricordi indimenticabili e ricchi di dettagli grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Espandi l’angolo di visione con la fotocamera ultra-grandangolare. Personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro. Con una visione simile a quella dell’occhio umano, la fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP guarda il mondo con un angolo di 123°, aggiungendo più prospettiva a tutti i tuoi scatti.

Un'esperienza d'ascolto fuori dall'ordinario con Dolby Atmos. È sufficiente indossare le cuffie per sentirsi avvolti dalla musica o catapultati in un film. Con Dolby Atmos godrai di suoni pieni e intensi che sembrano trasportarti all'interno della scena. Affronta la giornata con un pieno di energia. Grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico) potrai dedicarti alle tue attività senza preoccuparti dell'autonomia residua.

